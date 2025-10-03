Jeste li znali? Novi besplatni alati pomažu državama da se zaštite od klimatskih katastrofa

Upravljačka skupina za modeliranje rizika Foruma za razvoj osiguranja pokrenula je novu web stranicu s besplatnim alatima za modeliranje rizika koji pomažu i u razumijevanju rizika od klimatskih katastrofa.

S ovim alatom zemljama se omogućuje bolje upravljanje rizicima i donošenje odluka. Forum je također pripremio studije takozvanog parametarskog osiguranja koje prikazuju primjenu rješenja u regijama osjetljivim na rizike.

Razvoj alata financirali su članovi Foruma koji su ga u Londonu i predstavili na nedavnoj konferenciji stručnjaka iz industrije osiguranja.

Ovi alati smanjuju financijsku barijeru i omogućuju vladama, tvrtkama i zajednicama bolje razumijevanje i upravljanje rizicima, što vodi do otpornijih društava.