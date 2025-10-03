Jeste li znali? Novi besplatni alati pomažu državama da se zaštite od klimatskih katastrofa
Piše DNEVNIK.hr,
03. listopada 2025. @ 20:38
komentari
Ovim alatom zemljama se omogućuje bolje upravljanje rizicima i donošenje odluka.
Podijelite
Upravljačka skupina za modeliranje rizika Foruma za razvoj osiguranja pokrenula je novu web stranicu s besplatnim alatima za modeliranje rizika koji pomažu i u razumijevanju rizika od klimatskih katastrofa.
S ovim alatom zemljama se omogućuje bolje upravljanje rizicima i donošenje odluka. Forum je također pripremio studije takozvanog parametarskog osiguranja koje prikazuju primjenu rješenja u regijama osjetljivim na rizike.
Razvoj alata financirali su članovi Foruma koji su ga u Londonu i predstavili na nedavnoj konferenciji stručnjaka iz industrije osiguranja.
Ovi alati smanjuju financijsku barijeru i omogućuju vladama, tvrtkama i zajednicama bolje razumijevanje i upravljanje rizicima, što vodi do otpornijih društava.