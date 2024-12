Prirodne katastrofe pokreću složene lance događaja unutar ljudskog društva. Najčešće se smrtni slučajevi i štete promatraju neposredno nakon katastrofe, jer odgođene ishode neizravno je dalje teško pratiti.

Novo istraživanje u SAD-u pokazuje da uragani, poput uragana Helene, utječu daleko razornije nego što se to do sada mislilo. Oni, ne samo da su odnijeli živote tijekom oluje, već su njihovi učinci zapanjujuće dugotrajno pridonosili tisućama smrtnih slučajeva i do 15 godina kasnije.

Ovaj se dugoročni utjecaj nerazmjerno najviše odnosi na određenu populaciju, posebno na djecu mlađu od 1 godine, a zatim i osobe do 44 godine.

Zacijelo, došlo je vrijeme prestati gledati na nepogode kao na izolirane incidente, već treba prepoznati njihov trajni danak na javno zdravlje.

