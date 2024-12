Beroš aktivirao pa u mirovanje stavio mandat, MIP: "Omogućavali smo to i drugim kolegama"

Vili Beroš aktivirao je svoj saborski mandat i odmah ga stavio u mirovanje! Izglasalo je to mandatno imunitetno povjerenstvo.

Mandat je to koji je Beroš osvojio na parlamentarnim izborima ove godine, a u mirovanje je stavljen zbog nespojivosti s dužnošću ministra na koju je imenovan.

Dio oporbe smatra da zbog toga Beroš nije imao pravo na novi manevar, no vladajuća većina kao i neki oporbeni zastupnici, s tim se nisu složili. Branili su se uobičajenom praksom povjerenstva.

"Gdje piše u poslovniku, kada netko postane ministar on može staviti mandat u mirovanje i može još jednom tijekom mandata to isto napraviti? Piše jednom tijekom mandata, a neosporno je da je mandat Vilija Beroša bio u mirovanju", rekao je Nikola Grmoja.



"To nije nikakav presedan što smo mi danas napravili, omogućavali smo to nekolko zastupnika otkad sam ja predsjednik MIP-a. I svi su imali pravo zamrznuti mandat iz osobnih razloga, nekad su to bili zdravstveni, nekad poslovni, nekad kojekakvi i omogućavali smo to kolegama prije Vilija Beroša", rekao je predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics.

