Jedna tema dominirala Hrvatskim saborom: "Zagreb postaje Divlji zapad, a Tomašević šerif"

Afera Hipodrom dominirala je u srijedu u Saboru, a zastupnici koji izlaze na zagrebačke izbore ocijenili su da taj slučaj baca sjenu na auru poštenja platforme Možemo!, dok partneri iz SDP-a kažu da je to slučaj niskog profila koji zastupnici ne trebaju komentirati za razliku od Vladinih afera.

"To vam je tako kad se kitite poštenjem i stavljate krilatice i plakate 'kad se ne krade, može se, ima se. Što ćemo sada reći, 'kad se krade, ima se za korumpirane direktore i za Možemo!'", kometirao je aferu HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba Mislav Herman.

Upitan za tajming uhićenja uoči izbora, rekao je da su četiri izbora u nizu te dodao da tajming nikada neće biti dobar, dodavši da nije bio dobar tajming ni za Vilija Beroša pa se dogodilo što se moralo dogoditi”.

Herman ističe da će ova afera sigurno štetiti Možemo! u kampanji.

"Oni će to sigurno sada pokušati ponovno okrenuti u svoju korist, ponovno će pokušati od sebe napraviti žrtve, samo me zanima koju će taktiku sada smisliti. Nije mi jasno na koji način, kada se ovako nešto dogodi, možeš izvući nekakvu korist, odnosno, umanjiti štetu", zapitao je.

Na pitanje ide li njemu ova situacija u prilog, uzvratio je da bi lagao kada bi rekao da mu šteti.

"Nećemo se naslađivati nad tuđom nevoljom i patnjom. Neka institucije progona rade svoj posao, a vidim da je odvjetnik Anto Nobilo, kada je podnio kaznenu prijavu, očito znao o čemu govori. Sigurno je da će platformi Možemo! ovo štetiti, a ostalim protukandidatima će na neki način ići u korist", poručio je Herman.

Đujić (SDP): Nema paralele između ovog slučaja i Vladinih afera

Saša Đujić, saborski zastupnik i politički tajnik SDP-a, stranke koja je trenutačno na vlasti s Možemo! u Zagrebu, a zajedno nastupaju i na predstojećim izborima, kazao je da je njegova stranka protiv svake krađe i zastupa stav da svatko tko je radio nešto mimo zakona mora odgovarati.

No, dodaje, uhićeni su niži ešalon, nije uhićen nitko od dužnosnika nijedne stranke i, ističe, 'ne mislim da bi mi kao saborski dužnosnici to uopće trebali komentirati'.

"Takvih stvari ima, neka institucije rade i tko kod je za što kriv neka odgovara", kazao je.

Pojasnio je da smatra da zastupnici ne trebaju komentirati ovaj slučaj za razliku od afera u državnim tvrtkama jer, napominje, dužnosnika državne firme, primjerice, HEP-a imenuje Vlada, član je i dužnosnik HDZ-a, sudjeluje na izborima, a ovdje je, kaže, riječ o osobi biranoj na javnom natječaju, o čemu gradonačelnik ne odlučuje direktno nego posredno preko ljudi koji su imenovani da ga predstavljaju.

"Tu nema paralele, jer sve ono što radi Vlada, od odluka, zakona do imenovanja to komentiramo jer su to različite stvari", istaknuo je.

Na novinarsku opasku da građani ne razmišljaju tako, Đujić je uzvratio da je na njima da odluče te da je njihov dojam da su svi korumpirani, svi su lopovi i, napominje, mi na to ne možemo utjecati.

"Što ja sad imam tu komentirati neki treći ešalon, ja za te ljude nisam ni čuo", kazao je, dodavši da kao netko tko je u stranci 26 godina za Kostu Kostanjevića, koji je jutros uhićen, nije čuo iako je bio član SDP-a, a to je po njegovom mišljenju zato što je SDP velika stranka, ljudi ulaze i izlaze i oni nad time nemaju kontrolu.

Đujić smatra da afera Hipodrom ne bi trebala utjecati na izbore u Zagrebu, a što se reputacijske štete tiče, kaže, možda bude manji odaziv i to će svima štetiti.

Selak Raspudić: Tražim političku odgovornost Tomislava Tomaševića

Nezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba Marija Selak Raspudić kazala je da neće prosuđivati opravdanost optužbi jer nije istražni ni pravosudni organ, no, u pogledu afere Hipodrom, poručuje, traži političku odgovornost Tomislava Tomaševića zbog najmanje dvije stvari.

"Prva je nedopustiv urotnički modus operandi aktualne vlasti. U trenutku kada je izbila afera Hipodrom Kosta Kostanjević, kao netko tko obavlja javan posao, morao je stati pred Zagrepčane i objasniti što se dogodilo. No očito je dobio nalog da se pritaji. Da nije riječ o iznimci pokazuje isto postupanje u slučaju Mile Kekina za vrijeme predsjedničkih izbora. I on je tada bio potpuno nedostupan javnosti, a u njegovo ime iz dana u dan su govorili drugi", kazala je.

Ovakvo suučesničko netransparentno postupanje aktualne vlasti koja gleda samo političku korist za sebe, presedan je čak i za poprilično niske hrvatske demokratske standarde i zaslužuje oštru osudu, ustvrdila je.

"Dosta je toga da se Tomašević skriva iza patetičnih PR-ovskih objašnjenja kako je svaki napad na njega iskonstruiran. Zagrepčani zaslužuju punu istinu, a ne propagandnu mašineriju koja u totalitarnoj maniri mete tragove potencijalnog zlodjela", istaknula je.

Druga se, dodaje, odnosi na svjesno rasipanje novca građana. Ako je netko doista prethodno uzurpirao Hipodrom ili njegove dijelove, kao što on tvrdi, dakle, kršio zakon i ponašao se nasilno, zašto taj problem nije prepustio policiji i organima pravde, zapitala je.

"Građani kroz poreze već izdvajaju znatna sredstva da bi represivni aparat obavljao svoj posao i ne vidim kako se može opravdati dupliranje tog troška stvaranjem vlastite zaštitarske paravojske. Ne može nitko, pa ni gradonačelnik, uzimati pravdu u svoje ruke, nego za to postoje ovlaštene institucije. Bez njihovog aktiviranja Zagreb postaje Divlji zapad, a Tomašević šerif", smatra Selak Raspudić.

"S obzirom koliko se Možemo! busao u vlastito poštenje na ovim izborima, ne bi me iznenadilo da se u ironijskom obratu njihov slogan do kraja izbora preformulira u 'Kad se ne krade', ima se novca za krasti", zaključila je.

Mrak Taritaš: Ovo je apsolutno sjena na platformu Možemo!

Anka Mrak Taritaš (GLAS), čija stranka također s koalicijskom listom ide na izbore za zagrebačku Skupštinu smatra da je interes bilo koje gradske vlasti da sve dubioze odmah riješi. No, ističe, kod nas uhićenja idu kao po traci, a ključni je problem što se procesi ne dovode do kraja.

"Svi u aferi Hipodrom moraju snositi svoju odgovornost, ali također moraju biti odmah i procesuirani", ističe, ali i dodaje da je zanimljivo što su ta uhićenja bila baš danas, pri čemu upućuje na izjavu 'HDZ-ovog dečka Ivana Turudića da su uhićenja konstantna'.

Interes gradske vlasti bi trebao biti da se sve rasvijetli, kazala je, napomenuvši da ova afera baca sjenu na auru poštenja Možemo!.

"Ako je uhićen čovjek kojeg ste postavili za čelnu osobu ustanove i ako ga se sumnjiči za pronevjeru dva milijuna eura, to svakako baca sjenu", ustvrdila je.

No, podsjeća i na prijašnjim izborima bilo je puno onih na koje je bačena sjena pa su opet pobjeđivali poput Milana Bandića pa ocjenjuje da građani nisu ti koji će na izborima reći 'bilo je dosta'.

"Ovo je apsolutno sjena na platformu Možemo! i aureolu poštenja koju su razvijali, to je sada ozbiljno narušeno", zaključila je Mrak Taritaš.