Jandroković o aferi Hipodrom: "Očito je Nobilo imao točne informacije"

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković (HDZ) poručio je u srijedu, komentirajući uhićenje direktora Ustanove za upravljanje sportskim objektima Kostu Kostanjevića u tzv. aferi Hipodrom, kako to i nije neko iznenađenje te naglasio da HDZ nema nikakve veze s tim.

"Vidio sam vijest, a s obzirom na sve ono što se pisalo, nije to čak ni neko iznenađenje i očito je odvjetnik Nobilo imao neke informacije koje su se pokazale točnima, ali pričekajmo priopćenje USKOK-a i da vidimo u idućim danima o čemu se točno radi", kazao je Jandroković u Saboru.

U tzv. aferi Hipodrom djelatnici Ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba, preko odvjetnika Ante Nobila, podnijeli su kaznenu prijavu zbog lažnih faktura na Hipodromu protiv ravnatelja, ali i gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića, koji odgovara da se Nobilo uključio u kampanju zbog svojih materijalnih interesa.

Nobilo je prijavio zagrebački Hipodrom, koji posluje u okviru Ustanove za upravljanje sportskim objektima, da je isplatio dva milijuna eura za zaštitare, nakon čega je policija po nalogu tužiteljstva počela prikupljati dokumentaciju.

Policija je u srijedu ujutro, po nalogu USKOK-a, uhitila direktora Ustanove za upravljanje sportskim objektima Kostu Kostanjevića, a osumnjičeni su i suvlasnik zaštitarske tvrtke Eurolex Domagoj Galić i njegov otac Slavko Galić, neslužbeno se doznaje.

Upitan očekuje li od oporbe u Saboru i Možemo!, koji je na vlasti u Zagrebu, propitkivanje tajminga uhićenja uoči lokalnih izbora, Jandroković je to ocijenio neprimjerenim i sarkastično kazao kako je sve skupa pokrenuo "poznati HDZ-ovac Anto Nobilo". Nobilo je, naime, nedavno osnovao svoju stranku pod imenom "Pravi SDP".

"Moram tako kazati jer se opet nama stavlja na teret nešto što nema nikakve veze s HDZ-om. Ja ne želim unaprijed nikoga osuđivati, ali zamislite sada da je situacija bila obrnuta, sva oporba bila bi ovdje, napadala, govorila da smo svi mi krivi i uvijek je tako. Očito institucije rade svoj posao i da je onaj koji je prijavio imao neke informacije, a što je točno i tko će biti kriv, ne bih govorio u ovome trenutku jer ne znam", dodao je.

Na pitanje hoće li ta situacija utjecati na izbore u Zagrebu, predsjednik Sabora istaknuo je kako je sasvim sigurno neugodna za vlast u Zagrebu.

"Ne mogu reći zato što ne znamo u kojem će smjeru istraga ići i kako će se definirati tko je odgovoran. Ovo je sasvim sigurno neugodno za vlast u Zagrebu jer je ovo prvi, ako se pokaže da je to zaista točno, veliki korupcijski slučaj i sigurno im to ne ide u prilog. No, ponavljam, reagiram i kada su ljudi povezani s centralnom državnom vlašću u pitanju, oprezan sam uvijek, čekamo da dođu izvješća USKOK-a, kasnije ide suđenje pa se tek onda može govoriti o krivnji, tako će biti i sada", rekao je.