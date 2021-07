Hrvatskim istražiteljima pravi posao dokazivanja u najnovijoj korupcijskoj aferi u glavnom gradu tek predstoji. Znalo se da su USKOK i policija Milana Bandića i suradnike pratili i prisluškivali više mjeseci, ozvučili i prostorije i službena vozila. Ponovno se postavilo pitanje - zašto tek sada?

Sati i sati snimljenih razgovora - raskrinkali su sve. I potkrijepili sumnje USKOK-a i policije oko adventskih igara, ali i poslova s kućicama koji su se dogovarali s Milanom Bandićem.

"To je dvadeset, dvadeset i dvije tisuće eura, nije to za bacit… da, da to su naše pare", govori muški glas na snimci. Slušali su Bandića i njegovog vozača i u ozvučenom službenom vozilu.

"Što smo ćapili, ćapnuli smo…", čuje se.

Istražitelji su dulje vrijeme pratili pokojnog zagrebačkog gradonačelnika i osobe od njegovog povjerenja.

"Radim svoj posao pošteno, korektno, transparentno do kraja. Pravda je spora, ali dostižna...", govorio je Bandić u prosincu 2019. godine.

Snimljeni su još u ožujku prošle godine. Iako su već tada doznali, pa i sumnjali da su neki poslovi bili podmazani mitom - nisu krenuli u akciju. Sve do prošlog tjedna.

"Najlakše je dokazivati oba počinitelja in flagranti - u trenutku počinjenja djela... Ili ako se prisluškivalo da se čuje obećanje davanja novca...", kaže odvjetnik Branko Šerić reporterki Dnevnika Nove TV Ivani Pezo Moskaljov.

Predugo se oklijevalo - kaže dugogodišnji odvjetnik i nekadašnji sudac.

"Prilikom primopredaje novca, taj čas se reagira, nema tu čekanja, nema tu gledanja gdje će šta, tko će ići - hoće li netko taj novac pospremiti na banku ili nešto kupiti. Samo se pogoršava situacija, jer se može dogoditi da se novac opere, i da nikad više nema traga", napominje Šerić.

"To nije moment zato što se uvijek želi mrežom koja se baca od strane istražitelja zahvatiti što više riba. To je uobičajen način postupanja ne samo u Hrvatskoj, u Europi, Americi. Italija je jedan od boljih primjera", kaže Željko Cvrtila, stručnjak za sigurnost.

Stručnjaci za sigurnost i pravnici u raskoraku oko USKOK-ove taktike. Ali složni oko tajminga uhićenja.

"Naravno da može postojati tajming koji je netko diktirao iz nekih drugih razloga, pitanje je znaju li to sami istražitelji, odnosno, moguće da znaju rukovoditelji", kaže Cvrtila.

Odvjetnik Šerić slučaj uspoređuje s onim bivšeg direktora JANAF-a Dragana Kovačevića. I podsjeća na Bandićevo partnerstvo s HDZ-om i na lokalnoj i na državnoj razini.

"Ako bi postojanje korone pokvarilo izborne rezultate, onda je sasvim jasno da bi jedno ovakvo otkrivanje, ogoljavanje situacije u gradu Zagrebu također moglo utjecati na predstojeće izbore", smatra Šerić.

Stranka na vlasti od takvih se prozivki već ogradila. USKOK šuti o najnovijoj istrazi i prikupljenim dokazima. Prije nego zaokruže sliku u metropoli - moraju pročešljati dokumentaciju, materijale iz zaplijenjenih računala, doći do ključnih svjedoka. Dug je i složen put od praćenja do dokazivanja. Na čemu padaju i najveći predmeti.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr