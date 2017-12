U Državnom arhivu, kako je otkrio Jutarnji list, tvrde da je bivša jugoslavenska Služba državne sigurnosti izradila dosje o Mesiću. No, taj dokument nikad nije stigao do njih. S druge strane, iz Sigurnosno-obavještajne agencije - za Novu TV demantiraju da su dosje ikad imali - i o svemu su pokrenuli istragu.

Na desetke Mesića u Državnom arhivu. Ali - ne i dosje bivšeg predsjednika. ''Jedino što možemo reći da on u arhiv nikada nije došao i da ga mi nemamo'', rekao je Dinko Čutura, ravnatelj Arhiva.

I uvjerava: dosje postoji. ''Godine 2015. smo dobili elektronički zapis što se sve nalazilo u SOA-i i tamo postoji da je taj dosje tamo bio. Je li on još tamo, gdje je on, tko ga je uzeo iz SOA-e to mi naravno ne znamo'', dodaje Čutura.

No, iz SOA-e tvrde suprotno: ''Na primopredajnim zapisnicima dosjea koje je SOA, odnosno njezine zakonske prednice, u više navrata predala Hrvatskom državnom arhivu ne nalazi se ime bivšeg predsjednika Stjepana Mesića. Također, utvrdili smo da u arhivama SOA-e ne raspolažemo dosjeom g. Mesića, te provjeravamo i utvrđujemo činjenice vezane uz njegovo postojanje, odnosno preuzimanje i čuvanje.''

Bivši predsjednik bez komentara. Njegova tajnica poručuje - trenutačno je opet u Kini. U MUP-u mimo kamera kažu: u slučaj će se uključiti tek na prijavu. A istragu traži šef SDP-a Davor Bernardić.

''Mogu samo reći, ako je istina da očekujem da se slučaj istraži i rasvijetli. Ova zemlja zaslužuje istinu'', kaže Bernardić.

Lider Mosta Božo Petrov hvali se otvaranjem arhiva. I kaže - ako je dosje postojao - njegov gubitak nije šlamperaj. ''Ništa nije slučajnost, pogotovo kada sam u politici zadnje dvije godine, pa vidim što se sve događa. Ali mislim da je i građanima jasno da to nije slučajnost'', rekao je Petrov.

Bivši ministar kulture Zlatko Hasanbegović vjeruje da nema razloga sumnjati u tvrdnje čelnika Državnog arhiva.

''Trebala bi se provesti istraga i odgovarajuće državno povjerenstvo bi trebalo ustanoviti koliko takvih dosjea još ima, a nisu predani državnom arhivu'', kaže Hasanbegović.

A osim SOA-e i MUP je u Državni arhiv dostavio na tisuće dosjea. Prvi put '93., drugi - osam godina poslije. Je li među njima i Mesićev, i ako jest gdje je i kako nestao - pitanja su koja zasad ostavljaju u mraku.

