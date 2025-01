VIDEO Ono što se posljednjih dana događa u Hrvatskoj mnogima stvara tegobe: "To su strašni bolovi, ne da se opisati"

Od bajkovitih snježnih prizora Gorskog kotara - u samo tri dana dana - do pravog proljeća!

Još za vikend je dnevna temperatura bila i nekoliko stupnjeva ispod ništice. Danas druga priča - gotovo 10 stupnjeva. 15-ak stupnjeva razlike u tako kratkom vremenu nekima je itekako zasmetalo.



"Ne da me boli ova južina, nego zub je nula, znate, zub je nula. To su bolovi, to se ne da opisat. To je jako strašno", poručio je Marin iz Delnica.

Neuobičajena temperatura za ovo doba godine mnogima teško pada. Za meteoropate klimatolozi nemaju dobre vijesti. Biometeorološka prognoza i u idućim je danima - nepovoljna.

A kako lakše podnijeti tegobe uzrokovane vremenom otkriva klimatologinja Ivana Marinović u prilogu Karle Trstenjak, reporterke Dnevnika Nove TV.

