Zoran Milanović svojim je izjavama o Kosovu zadobio pažnju ne samo domaćih medija već i onih ruskih, ali i tabloida bliskih Aleksandru Vučiću.

Reporterka i urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović komentirala je najnovije izjave predsjednika Zorana Milanovića.

"Meni se danas činilo, po ne znam koji put, ali danas posebno, kao da mi netko čita tekst Williama Faulknera ili May Sinclair, ili nekoga od prvaka romana toka svijesti. Morala sam poslušati više puta da razaberem što je predsjednik Milanović htio reći, ali uspoređivati Kosovo i aneksiju Krima, to nikako ne stoji", rekla je Petrović.

Istaknula je da je kontekst sasvim drugačiji - Kosovo je proglasilo neovisnost osnovom rezolucije 1244 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, koju je Rusija kao stalna članica tog vijeća podržala. "A podržala je jer je već tada imala u anticipaciji, dugoročnoj, ono što će se danas dogoditi. Naravno, poslije Kosovo nisu priznali." Podsjetila je i da ta rezolucija, osim što regulira mir na Kosovu, demilitarizaciju, misiju UNMIK-a, KFOR, kaže i da se ovlašćuje UN da sudjeluje u procesu budućnosti Kosova i obvezuje ga da se referira na sporazum u Rambouilletu "koji je Srbija odbila potpisati, a koji spominje volju naroda Kosova".

Rusi su se već pozvali na Kosovo

"Sjećam se kao danas kad je Holbrooke došao Miloševiću i dao mu zadnju ponudu, da prihvati taj sporazum, da vrati Kosovu autonomiju i da se sve pokuša riješiti mirnim putem, no on je to odbio. Nakon toga je počela operacija NATO saveza. Što je Kosovu nakon toga preostalo? Jedino pozivati se na međunarodne dokumente i proglasiti vlastitu neovisnost", rekla je Petrović.

Ruski mediji opet se raspisali o Milanovićevim izjavama, jednu su jedva dočekali i srpski tabloidi

Istaknula je da se Krim nije na taj način pripojio Rusiji. "Aneksija Krima bila je potpuno protuzakonita, nije se odvijala pod krilom UN-a i međunarodnog prava. Dogodila se nakon nereda u Kijevu, nakon što je Janukovič pobjegao - tada je smijenjena vlada u oblasti Krima i postavljena je proruska vlada, koja je raspisala neki referendum i oni su izglasali odcjepljenje od Ukrajine. I to je strašno. Jedina rezolucija UN-a koja se tiče Krima jest ona koja kaže da je protupravno anektiran.

Ono što kaže predsjednik, da su Rusi cinici i da će se pozivati na Kosovo - pa oni su se već pozvali na Kosovo. Malo nakon toga Putin je počeo spominjati Kosovo i uspoređivati ga s Krimom, dajući sebi pravo aneksije Krima. To ni po čemu nije za usporedbu. Pa kad mu je Obama rekao da je na Kosovu prije toga pobijeno i izmasakrirano na stotine i stotine civila, onda je aneksiju Krima usporedio s ujedinjenjem Njemačke.

Plenković: "Tko je AP? Ne znam odnosi li se na mene, ali imam dojam da autorice nisu zadovoljne tim dotičnim AP"

Kada ni to više nije držalo vodu, onda je rekao da je Krim 1954. pripojen Ukrajini, kao da je Ukrajina 1954. bila nezavisna država, a ne dio Sovjetskog Saveza.

Jedina točna stvar

Upuštati se u ovakve priče, mislim da to nije potrebno. Nije potrebno ni predsjedniku jer rade veliku štetu, jako loše odzvanjaju i svi iz toga selektivno uzimaju ono što im odgovara. Jedna stvar koju sam danas u onom romanu toka svijesti čula jest ono što je on rekao točno, a to je da je bilo pitanje kad će se netko drugi povesti za primjerom Kosova, ali opet, to nije Rusija. Druge zemlje koje se toga boje nisu priznale Kosovo, primjer je Španjolska. Ima više članica EU-a koje nisu priznale Kosovo iako je u trenutku proglašenja neovisnosti Kosova Europska komisija govorila da će EU kao politička zajednica, dakle sve zemlje članice, priznati Kosovo. Kad se to dogodilo, izašao je Javier Solana, visoki predstavnik za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, i rekao da će svaka članica Kosovo priznati sukladno svojim nacionalnim preferencijama."

Na pitanje trebaju li Plenković i Milanović napokon sjesti i dogovoriti se o smjernicama vanjske politike, Petrović kaže: "To su odavno trebali. Nepojmljivo mi je da se o ovakvim stvarima kao što je agresija na Ukrajinu mogu razilaziti i da predsjednik može govoriti na ovakav način da postaje zvijezda ruskih medija, evo sad i srpskih, što se tiče Kosova. Mislim da su njihovi odnosi trajno i duboko poremećeni. Meni se ovako izvana čini da su te šanse minimalne, ali ovakav govor doista mu nije potreban."

