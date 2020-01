Idila u odnosima HDZ-a i Milana Bandića na razini države i Zagreba završila je porazom Kolinde Grabar-Kitarović. Sve je više glasova da taj savez treba raskinuti.

Čak i kada bi HDZ okrenuo leđa Milanu Bandiću, Zagrepčani ne bi išli na prijevremene izbore. Zakon tako predviđa situaciju, Milan Bandić imao je svoj proračun i njegov najvažniji akt je prošao. Bilo bi natezanja, no HDZ nakon tri godine suradnje s Milanom Bandićem, svjestan tereta koji nosi, nema izlaza.

Oni mogu izaći i glumiti oporbu u Skupštini, ali Milan Bandić do izbora sljedeće godine bit će gradonačelnik. Prema tome, ništa se u našim životina neće promijeniti. Milan Bandić otići će s ove dužnosti koju obavlja kad bude poražen i kad on odluči da je otišao.

Je li Milan Bandić toliko jak da o njemu ovisi opstanak Vlade? To je jedan veliki mit. Koliko je Bandić jak, pokazalo se kad je htio smijeniti ministricu obrazovanja Blaženku Divjak, pa su zastupnici u njegovu klubu svi bili protiv toga. Prema tome, da sada idemo anketirati većinu zastupnika u njegovu klubu, između Bandića i Plenkovića - oni će odabrati Plenkovića.

Ostati u Saboru šest mjeseci dulje sa svim beneficijama bolje je nego ići na cestu. Nije poznato zašto se premijer Andrej Plenković boji Milana Bandića i koja je njihova veza. On je u ovome trenutku, u percepciji građana, osoba i premijer koji politički veže svoju sudbinu s čovjekom koji ima sudske procese i optužnice. Svaki put kad on progovori u kampanji o korupciji, druga strana će mu samo ''izvaditi'' Milana Bandića i tu priča završava.

Unutarstranački izbori u HDZ-u

Uskoro slijede izbori, unutarstranački u HDZ-u, a lista protukandidata Plenkoviću sve je duža. Njegovi protivnici i javno istupaju. Radi se o ljudima koje je stvorio Andrej Plenković, poput Karla Resslera, čovjeka koji mu je bio asistent, radio s njim u kabinetu, bio prvi na listi za eurozastupnike, no puno je bilo negodovanja - zašto da on ide tamo. Karlo Ressler sada se povlači i želi biti neutralan te nitko neće imati njegovu potporu. To je velika poruka Andreju Plenkoviću, to je njegov čovjek.

S druge strane, Karlo Ressler, da je uistinu takav karakter, onda bi se zahvalio na dužnosti europskog zastupnika. Sve što duguje politici, najveći dio što duguje u politici - duguje Andreju Plenkoviću. Naravno da će biti i starih veterana koji će se javiti tražeći mjesto Andreja Plenkovića.

Njemu je sad komotnije vladati u Banskim dvorima nego čekati unutarstranačke izbore i što će biti. To ćemo vidjeti u sljedećih mjesec dana. Promijeni li se Statut i na izbore se ide nakon parlamentarnih izbora, to je znak da je Andrej Plenković procijenio da bi mogao izgubiti stranku.

Beljak šalje "zapaljive" poruke

Na kraju - tvitanje Kreše Beljaka. On da je bio na Divljem zapadu, vrlo vjerojatno bio bi prvi kauboj i najbrži na okidaču. On mora shvatiti da su ovakve poruke kao bacanje kerozina u narod. To su zapaljive poruke, poruke koje samo koriste radikalima, lijevima i desnima. Većina naših građana ne želi živjeti u ovakvoj zemlji gdje će se samo nabacivati bombastičnim radikalnim porukama iza kojih nema sadržaja.

Krešo Beljak čelnik je jedne stranke, parlamentarne stranke i do sada nije naučio da se na tome ne dobivaju glasovi. On je spektakularno najavio da ćemo 5. siječnja ići na parlamentarne izbore. Morao bi ''potegnuti ručnu'' svaki puta prije nego nešto kaže, pogotovo kad su to ovako zapaljive poruke koje štete društvu. Takve su poruke štetne za društvo i za ovu zemlju.

