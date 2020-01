Predsjednik HSS-a Krešo Beljak napisao je u subotu na svojem profilu na Twitteru da UDBA očigledno nije ubila dovoljno emigranata. Na to mu je uzvratio Marko Sladoljev, Mostov saborski zastupnik, poručivši da je žalosno što je Beljak predsjednik stranke koja je u komunističkom režimu bila progonjena od "takozvanih antifašista".

Krešo Beljak, predsjednik HSS-a, objavom na Twitteru o ubojstvima UDBA-e u emigraciji izazvao je žestoke reakcije. Beljak je, naime, ustvrdio da UDBA nije pobila dovoljno ljudi.

Sve je započelo odgovorom na tvit Katie Pavlich, američke konzervativne komentatorice hrvatskih korijena, koja je još prije sedam godina objavila da je njezina obitelj u bivšoj Jugoslaviji "morala zapisivati imena ljudi koji su dolazili u njihov dom, uključujući i članove obitelji, kako bi vlada mogla doći provjeriti".

Prije tri dana jedan je korisnik spomenute mreže na njezin post odgovorio napisavši da je i njegova obitelj bila na nišanu vlade iako je živjela u New Yorku.

"Jugonostalgičari ne uspijevaju shvatiti da je od 1945. do 1990. preko 100 političkih atentata izvršeno izvan Jugoslavije. UDBA je bila aktivna u svakoj hrvatskoj imigrantskoj zajednici u SAD-u Njemačkoj, Kanadi i Australiji", napisao je.

Na to je u subotu reagirao Beljak, koji se nadovezao na tvrdnju o političkim ubojstvima.

"Preko 100?? Očigledno nedovoljno. Vidjeli smo tko je radio sranja i tko je uzrokovao ratove od '91. do '99. Fašisti u bivšoj Jugoslaviji i drugim zemljama koji su nažalost pobjegli UDBA-i", napisao je predsjednik HSS-a.

Over 100?? Obviously not enough. We sow who did the shit and who made all of the wars from 91. to 99. Fascist in ex-YU and in other countries who unfortunately escaped UDB-a.