Tko je zakazao? Za silovatelja pasa Ivora Ivaniševića nastupila je zastara: "Zlostavljači životinja rijetko se zaustavljaju samo na tome"

Nakon šest godina uzastopnog izgladnjivanja i silovanja, psi su smješteni u Dumovec, gdje je kujica podlegla ozljedama. Krivac za to je Ivor Ivanišević, zaposlenik Europskog parlamenta, a cijeli je slučaj naposljetku rezultirao zastarom, iako je za spomenute zločine dva puta nepravomoćno osuđen.

"Dogodila se katastrofa, jednostavno nemamo riječi. Nadamo se jedino da će ovo pokrenuti promjene koje su zaista nužne. Ovo je zaista kao točka na 'i' jer mi već godinama vidimo koliko sustav ne funkcionira", rekao je Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja.

Udruga je zbog toga uputila dopis srodnim organizacijama za zaštitu životinja i vodećim medijima u Belgiji.

"Jednostavno smo htjeli da Belgija zna za to, da se zna što se dogodilo u Hrvatskoj. Mi ne znamo u kojoj situaciji se zapravo nalaze životinje koje on možda trenutno posjeduje ili je li on možda išao i dalje. Po svim istraživanjima, zlostavljači životinja rijetko se zaustavljaju samo na životinjama", objasnio je Oman.

Uhidbeni nalog izdan je još u travnju 2021. godine, ali on iz Belgije nikad nije izručen Hrvatskoj. Na postavljeno pitanje je li država ovdje zakazala, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je odgovorio: "O tome će sigurno na vaše upite odgovarati i druge institucije. Ja vam kažem da nije bilo nikakvih propusta po pitanju MUP-a, odnosno policije."

Prije dvije godine ekipa Provjerenog radila je priču o ovom slučaju. Pravni stručnjak Rafael Krešić tada je rekao da sumnja da će do zastare doći. Ipak, u četvrtak je potvrđen drugačiji epilog ove mučne priče.

"Ono što nismo mogli znati je kako će se Belgija postaviti prema uhidbenom nalogu. Hoće li tu biti nekih makinacija ili jednostavno ignoriranja? Pokazalo se da je to bilo presudno zašto čovjek nije predan Hrvatskoj na vrijeme", istaknuo je Krešić.

Napomenuo je da je država tužiteljica malo toga mogla učiniti jer je Belgija trebala postupiti po europskom nalogu. Obrana je to jako dobro iskoristila.

"Obrana je ovdje iskoristila sve zakonske i zakonite mogućnosti da se čovjeku kojemu je suđeno u odsutnosti postupak ponovi, ako se on pojavi, i to su iskoristili i tako je došlo do zastare", objasnio je Krešić.

"Uistinu mi se čini da je hrvatsko pravosuđe učinilo sve što je moguće, a oni od kojih je tražena predaja okrivljenika svoj dio nisu odradili", dodao je. Apsurd ovog slučaja jest da se njemu više za isto kazneno djelo ne može suditi i nitko mu ne brani da nabavi nove životinje. Za njegove odvjetnike ovaj je slučaj završen i ne žele ga više komentirati.

