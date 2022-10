Oporba je zgrožena slučajem Željka Prigorca kojemu je smanjena zatvorska kazna za silovanje jer je branitelj. Ministar Malenica ipak smatra da zakon ne treba mijenjati.

Odluka Visokog kaznenog suda - zgrozila je javnost. Bivšem HDZ-ovu načelniku općine Lasinja Željku Prigorcu smanjena je kazna zatvora za silovanje jer je odlikovani branitelj. Ministar Malenica u tome ne vidi smisao.

"I sami branitelji ne vide smisao da u ovakvim teškim kaznenim djelima kao što su silovanje, zlostavljanje, uznemiravanje da se koristi ta olakotna okolnost. Na svakom sucu je da sam odlučuje u konkretnom slučaju", poručuje. No, zakon ministar ne bi mijenjao.



"To bi bilo zadiranje u sudačku neovisnost, a nekakva pravila za odmjeravanje kazne su propisana kaznenim zakonom."



Oporba se ne slaže. "To nije normalni i to je izrazito uvredljivo. Da naravno da bi trebalo promijeniti zakon, mislim da zakone treba mijenjati.To ne može biti olakotna okolnost niti za jedno kazneno djelo sa elementima nasilja", poručuje Bojan Glavašević, zastupnik stranke Možemo!.

"Kad pričamo o silovanju za to ne bi smjele postojati olakotne okolnosti i tu nam definitivno treba promjena zakonodavnog okvira.

Ovaj slučaj je loša poruka žrtvama ali i bacanje ljage na sve poštene i časne hrvatske branitelje", smatra Mišel Jakšić, predsjednik Odbora za pravosuđe.



Miro Bulj iz Mosta i sam branitelj, zgrožen je sa ovakvom sudačkom odlukom. "To je nečija kći, majka, to je katastrofa i to treba hitno mijenjati. I to je više nego loša poruka, stravična poruka da za silovatelje imamo bilo kakav popust".

Silovatelju manja kazna jer je bio branitelj: ''Kad zločin počini vojnik ili policajac tretman mora biti stroži''



To što je Prigorac branitelj nije bila jedina olakotna okolnost za smanjenje kazne, ali dovođenje u kontekst silovanje i branitelje zasmetala je Josipu Đakiću, prvom čovjeku HIDRA-e. Za najteža djela, kaže, nebitno je jesi li branitelj ili nisi.

"To nije primjereno. Iako sud ima svoje izričito pravo da koristi svoje ovlasti. Primjena olakotnih okolnosti zbog braniteljskog statusa zbog silovanja koje je dokazano i kažnjeno mislim da je stvar koja nije dobro primjenjena od strane suda", ističe.

Žena koju je silovao HDZ-ov bivši načelnik: "Smanjili su mu kaznu jer je branitelj? Time su osudili mene"

Na Vrhovnom je sudu, smatra ministar Malenica, da da mišljenje trebaju li se olakotne okolnosti uopće uzimati u obzir kod ovako teških slučajeva. A moglo bi se propitivati i jesu li za silovanje i uništen život jedne žene - dvije godine dostojna kazna.

