Paket zakona s novim pravilima za mirovine - idući tjedan očekuje se na Vladi. Udovoljeno je tako inicijativi s više od 700 tisuća potpisa. Ekipa Dnevnika Nove TV provjerila je na e-savjetovanju - javna rasprava ne vrvi primjedbama, tek je nekoliko njih.

Zbog mogućnosti rada do 68. godine negoduju poslodavci, a provjerili smo kako na sve gledaju i radnici. "Posao bravara u tvornici traktora nije lak", kazao je Saša Zglavnik, radnik u tvornici, no, nada se da će ga moći raditi i nakon 65. godine. "Od radnika se očekuje da on svoj posao izvrši u nekakvom optimalnom roku, a sa 67 ili 68 godina se ne može baš od čovjeka očekivat znači, on ne bi imao efikasnost", kazao je Zglavnik.

Uz novi plan Vlade, ako želi, moći će raditi do 68. godine pa i dulje ako tako dogovori s poslodavcem. Vlasnik tvornice u kojoj Saša radi nema ništa protiv, ali ne na štetu poslodavca. "Tu ništa nije dorečeno, tu možemo mi izgubit' jako puno s tim da u te dvije godine radnik dobije mirovinu kasnije radi i dalje i da naravno može iskoristiti priliku bolovanja", smatra vlasnik tvornice Stjepan Hittner.

Obrtnik Zdravko Igrec je postolar s dvoje zaposlenih. Želi da rade što dulje, jer radnike s tom strukom ne može naći. "Ako netko radi do 68. godine, ali to mora onda poslodavac odlučiti. Isto kako je onog prvog dana kad je netko došao tražiti posao, bila volja poslodavca hoće li ga zaposliti ili ne. Tak je i ovo isto, jer to poslodavac plaća", kazao je Igrec.

Zaposleni imaju drugo mišljenje

Ako se pita zaposlene građane, mišljenja su različita. "Pa ovisi o zdravlju, pošto smo na ulici vremenski uvjeti ne dozvoljavaju baš zdravlje, teško da ću radit do 68. godine", kazao je Fergap Memiši, obrtnik. "Daj Bože da radimo ono kol'ko nam treba, i to je to. 65. da i 60. čak...", kazao je vodoinstalater Zoran i dodao da je rad do 68. godine "robija i patnja". "Jedva sad hodam, ne znam tko će raditi, može onaj što sjedi u kancelariji raditi, a mi fizički, mi ne možemo", smatra Manda iz Zagreba.

Za razliku od onih koji rade fizički manje zahtjevne poslove za najvećeg poslodavca - državu. "Bojim se da će pojedini sustavi naprosto u javnom sektoru gotovo u potpunosti zaustaviti zapošljavanje mladih ljudi i bilo kakvo napredovanje primjerice u sustavu znanosti i visokom obrazovanju", smatra Danijel Nestić.

Na paket zakona u javnoj raspravi stižu i primjedbe. "Neke stvari možemo uvažiti, ali, neke stvari i ne možemo uvažiti, smatramo da onda ne bi postigli one efekte koje želimo postići", smatra ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović. Javna rasprava završava u ponedjeljak, a već u četvrtak zakonska rješenja očekuju se na Vladi.

