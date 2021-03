Nakon što je Provjereno prošlog tjedna otkrilo šokantnu priču iz riječkog KBC-a, oglasio se i ministar Beroš koji je u tu bolnicu poslao inspekciju. U međuvremenu, redakciji se javilo još žena s istim horor pričama, koje uključuju istog liječnika i istu kliniku u Sloveniji.

Kod teških malformacija ploda i dijagnoza nespojivih sa životom, za postupak koji se uredno može obaviti u Hrvatskoj preporučeno im je da odu u susjednu zemlju, gdje to košta i do 5.000 eura.

"U 26. tjednu su mi otkrili da nešto u trudnoći nije dobro i onda su me poslali za KBC Rijeka", podijelila je još jedna žena svoju priču za Provjereno. Dijagnoza - hidrocefalos, spina bifida. Rekli su joj, priča, da dijete nema šanse preživjeti i da će za njezin život biti jako opasno ako takvo dijete rodi. "Čak su me jedan dan držali u bolnici bez razloga, dok su raspravljali hoće li to napraviti u Hrvatskoj ili ne", priča.

Na red je potom stupila administracija - prekid trudnoće ili ne. U matičnoj, pulskoj bolnici, etičko je povjerenstvo reklo ne. Nakon toga odlazi u KBC Rijeka, gdje joj potvrđuju dijagnozu. Potpisnik nalaza je isti liječnik koji je i Zorici iz prošlotjedne priče rekao da ode u Ljubljanu i obavi prekid trudnoće.

U samim nalazima ni ovaj put nema preporuke, no ovoj ženi ipak je ostavio pisani trag – na komadu papira, upute kome da se javi. Sve je obavila u Ljubljani i platila 3 tisuće eura, a da na dnevnoj bazi tamo dolaze žene iz Hrvatske i BiH, potvrdila je Provjerenom druga sugovornica, koja je prošla istu tešku priču, samo s drugom dijagnozom.

"Zakon i stručno postupanje je jasno, mogućnost takvog zahvata u RH postoji i to je učinjeno, ali mi nije jasno zašto je došlo do ovakvog događaja, istražit ćemo", izjavio je prošlog tjedna ministar Beroš o ovom slučaju, najavivši inspekciju u riječkoj bolnici.

No, uslijedio je obrat priče – preliminarna inspekcija nije utvrdila da je bilo propusta, potvrdio je za Provjereno Marko Klarić, v.d. predstojnika Klinike za ginekologiju i porodništvo KBC Rijeka.

Kako je moguće da se postupak, koji se obavlja u Zagrebu, ne može obaviti u Rijeci, i kako različito tumačenje zakona objašnjavaju u riječkom KBC-u, pogledajte u večerašnjoj emisiji Provjereno na Novoj TV.

