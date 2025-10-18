Obavijesti Foto Video Pretražite
VAŽNO PITANJE

Milanović u Sabor uputio prijedloge o izboru predsjednika Vrhovnog suda, Jandroković: "Kad vidimo prijedlog..."

Piše Hina, 18. listopada 2025. @ 15:04 komentari
Gordan Jandroković
Gordan Jandroković Foto: Zvonko Pavic/Cropix
Predsjednik Sabora rekao je kako očekuje da će u idućih nekoliko dana doći do sjednice saborskog Odbora za pravosuđe i sastanka na Vrhovnom sudu koji će dati mišljenje o predloženim kandidatima.
  1. Ilustracija
    Zvono za uzbunu

    Došli s bolesnom bebom na pregled, nisu mogli vjerovati što im se dogodilo: "Šokirali smo se, kako je onda u manjim sredinama?"
  2. Granični prijelaz Stara Gradiška
    opalili ga po džepu

    Pao na granici: Nije napravio ono što mnogi putnici i vozači "zaboravljaju"
  3. Policija u Splitu, ilustracija
    U SPLITU

    Teška prometna nesreća: Automobil naletio na pješakinju, poginula je
vijesti
show
zdravlje
zabava
tech
sport
tv
putovanja
novac
lifestyle
sve
