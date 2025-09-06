Šef SDP-a nazvao Plenkovića kukavicom: "Podvio je rep i dopustio..."

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić nazvao je u subotu predsjednika Vlade Andreja Plenkovića kukavicom jer je dopustio raspcjep u društvu, odnosno da jedan identitet prevlada i nametne svoj izričaj svima ostalima u Hrvatskoj.

"Hrvatska je satkana od različitih identiteta i nijedan identitet ne može biti dominantan. Ovo što je on dopustio jest čisti rascjep u društvu gdje jedan narativ jednog identiteta želi biti dominantan. To nije liberalna demokracija, to je autokracija", rekao je Hajdaš Dončić u subotu u Tuheljskim Toplicama gdje su se saborski zastupnici te stranke okupili na dvodnevnoj pripremi za jesensko zasjedanje Hrvatskog sabora.

"Plenković je kukavica, podvio je rep"

Dodao je da u ovom trenutku jedino SDP u Hrvatskoj može biti zaštita ljudima koji žele drugačiju Hrvatsku.

"Želim da svatko u Hrvatskoj ima pravo na svoj izričaj, ali ne možeš nametnuti svoj izričaj i svoju kulturu drugim ljudima koji žive u Hrvatskoj i to je ta linija rascjepa između nas i HDZ-a i Plenkovića. On je kukavica, podvio je rep i dopustio određenoj identitetskoj kulturi da nametne svoj dominantni izričaj, ali to nije Hrvatska i to nije zemlja u kojoj ja želim živjeti ", kazao je prvi čovjek SDP-a.

Najavio je da će se stranka od jeseni snažnije baviti gospodarskim temama jer je su aktualna Vlada i premijer propustili iskoristiti ekonomski moment da se pojača produktivnost i da se napravi ekonomski skok, dok se s druge strane subvencionira uvoz radne snage.

Komentirao priljev stranih radnika

Imamo 180.000 stranih radnika i dozvola, većina ih je na minimalcu i malim primanjima, a država ih godišnje subvencionira s 2000 eura. SDP ima rješenje za to koje će predstaviti u idući petak, najavio je Hajdaš Dončić. Dodao je kako u Saboru za ovu i druge inicijative računaju na podršku liberalno-građanske opcije, kao i kod izbora ustavnih sudaca.

"Mora postojati u hrvatskoj politici svijest da mi ovdje, sada i danas, branimo Ustav Republike Hrvatske i branimo građansko društvo, ništa drugo", rekao je.

Na opasku da SDP tijekom ljeta nije bio dovoljno glasan kod pojedinih tema, predsjednik stranke je odgovorio da je taktika bila takva za kakvu su se odlučili ali su prvi kao "politička stranka reagirali na određenu krizu identiteta".

Govorio i o pozdravu ZDS

Upitan za inicijativu da pozdrav ZDS postane dio kaznenog zakona Dončić je kazao kako to mora postati dio izmjena tog ali i prekršajnog zakona.

"To je tema jasnog definiranja što su četnički, što su ustaški simboli i jasne kazne. Ne samo kaznene nego i prekršajne. To ćete vidjeti jer će biti točno propisano u našem prijedlogu", rekao je.

Politički tajnik SDP-a Saša Đujić, najavio je izmjene u radu Kluba od jesenskog zasjedanja Sabora.

"Ono što su nam ciljevi i kako ćemo ubudući raditi jest da će naši zastupnici biti prisutni u sabornici prilikom svih rasprava, da se okrećemo građanima i da su nam fokus građani i njihovi problemi", rekao je Đujić.