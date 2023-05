Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je u srijedu da će Hrvatski sabor od četvrtka prestati raditi po posebnim uvjetima u kojima je radio zbog pandemije Covida-19 te se vraća starom načinu rada.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u izjavi novinarima nakon sjednice saborskog Predsjedništva podsjetio je da je Hrvatski sabor zbog pandemije COVID-19 izmijenio Poslovnik i donio članak 293b koji je regulirao njegov način rada za vrijeme pandemije. Budući da je vlada proglasila kraj epidemije bolesti COVID-19 u Hrvatskoj, radit će kao što su to radili prije početka pandemije.

Tako se više neće moći raditi u drugim saborskim dvoranama nego samo u glavnoj sabornici, nema više javljanja putem video linka i mogućnosti glasanja, a ni odbori više neće moći raditi putem video linka već samo uz nazočnost članova odbora.

Također, produžuju se i minutaže za govore saborskih zastupnika. Tako pojedinačna rasprava više neće trajati pet minuta već deset, klubovi će umjesto deset moći govoriti po 15 minuta, a predlagatelji umjesto 20 će moći govoriti pola sata.

Predsjedavatelji sjednicom će biti dužni dati stanke, ne samo formalno, već zaista u trajanju od deset do 30 minuta te će zastupnici govoriti sa svojih mjesta.

"Od sutra radimo po starom načinu rada Hrvatskog sabora", poručio je Jandroković navevši kako su se s tim suglasili svi predsjednici klubova.

Cilj reforme da plaće građana budu više

Zamoljen za komentar nove porezne reforme, predsjednik Hrvatskog sabora rekao je da se treba pričekati do idućeg tjedna kada će Vlada predstaviti paket zakona i zakonska rješenja koja će ići u smjeru rasterećenja plaća. "Glavni cilj jest da neto plaće građana budu više. To je osnovna zamisao. Vidjet ćemo točno na koji način Vlada planira to učiniti", poručio je.

Osvrćući se na polemike vezane uz prirez i kako će funkcionirati jedinice lokalne samouprave bez njega, podsjetio je i da već sada imamo značajan broj njih koji nemaju prirez i dobro funkcioniraju.

Naveo je i da će, kako je shvatio iz dosadašnje rasprave, jedinice lokalne samouprave moći kompenzirati prihode koje su imale od prireza nekim drugim mjerama koje će Vlada predstaviti.