Smeće se u Zagrebu ne odvozi, kontejneri su puni, građani revoltirani: "To je jedna velika katastrofa, da ljudi nastradaju!"

Smeće sa zagrebačkih ulica večeras se ne odvozi na Jakuševec.

Slika iz središta grada su puni kontejneri.

Na dijelu odlagališta inspektorat je zabranio odlaganje nakon odrona u kojem je, u cik zore, stradalo troje radnika. Jedan je teško ozlijeđen.

Zagrepčani i večeras kažu, to je jedna velika katastrofa. "Ljudi vidite da nastradaju. Sve je jasno o našem gradonačelniku Tomaševiću", kazao je Luka.

Ervin i Edvina tvrde da je Jakuševec trebalo puno prije riješiti. "Sada je to sve prekasno", no Rajko kaže da je to kod nas tako "Mora se nešto bitno desiti da bi se poduzele mjere. Ovako svi uživaju u statusu quo".

