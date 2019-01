Koliko novca bi trebali izdvojiti za projekte zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića čije je financiranje zatražio od Vlade? Teško je procijeniti jer prije nego što ih je obećao i najavio, plan nije razradio.

Koliko će za njegovih 5 projekata biti potrebno izdvojiti, Milan Bandić još nije otkrio. No, neće biti jefitno. Za dječju bolnicu u Blatu država je već osigurala oko 6 milijuna kuna za studiju izvodljivosti. Ukupno će za cijelu bolnicu trebati izdvojiti i do 500 milijuna kuna. No, tražit će se sufinanciranje iz EU fondova.

Nova zgrada potrebna je i Imunološkom zavodu, ali i novi pogoni. Iz sindikata kažu kako o najavljivanom projektu ne znaju ništa, a proizvodnja stoji pet godina.

Lidija Jagarinec iz Sindikat radnika Imunološkog zavoda napominje: "Već tada smo bili svjesni da na ovim prostorim i ovoj lokaciji ne možemo raditi. Čovjek je stariji nije mlađi za pet godina, pa tako isto prostor i pogon", kaže.

Oporba se prisjeća kada je gradonačelnik rekao da će sam riješiti Imunološki i tada su se neka sredstva osigurala. Anka Mrak Taritaš iz Glas-a podsjeća da je Grad zagreb trebao za Imunološki zavod trebao dati 100 milijuna kuna.

Tu su i niskopodni tramvaji. Ozbiljan je novac koji će se potrošiti na 60 niskopodnih tramvaja. Samo jedan stoji oko 13 i pol milijuna kuna, znači da će ih 60 doći oko 810 milijuna kuna. Tramvaje koje već grad ima, kaže nam zastupnik Renato Petek, još nije otplatio.

"Na leasingu, na otplati je preko 500 milijuna kuna, stoga to još nije niti riješeno, proteklih 10 godina", kaže. Tračnička veza do zračne luke mogla bi doći oko 50 milijuna eura. Ali bez plana teško je procijeniti.



Ne zna se ni koliko će se potrošiti na Zagreb na Savi. Prije 7 godina najavljivalo se da će stajati milijardu eura. Ali s godinama je Bandić smanjio ambicije.

Tomislav Stojak, zastupnik u Gradskoj skupštini iz redova HNS-a kaže: "Ja nemam ništa protiv da se konačno pokrene nacionalni projekt na Savi, ali ne kao što je on za 20 milijuna kuna trebao napraviti šetalište i kupalište, nego jedan ozbiljan projekt", ističe.

Ako to ostane samo na šetalištu, svi projekti zajedno mogli bi stajati više od 2 milijarde kuna. Koliko će točno iznositi, koliko će plaćati država, a koliko grad nismo dobili odgovor.

