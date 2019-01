Afera fotografija u kojoj se spominje ministar Tolušić svakim danom dobiva novi zaplet. U cijelu priču uključio se USKOK. Nakon ministra Tolušića iskaz je u četvrtak navečer dao i glavni urednik Nacionala Berislav Jelinić.

"Predočeno mi je što ih interesira. Ja sam rekao što u ovom trenutku mogu reći", rekao je Jelinić novinarima nakon datog iskaza u USKOK-u.

Na pitanje jesu li ga zatražili da im otkrije izvor fotografija, Jelinić kaže da jesu. "Naravno da jesu i naravno da to nisam otkrio", poručio je Jelinić, koji je u Uskok stigao oko 17 sati.

"Ne znamo što je rekao istražiteljima, ali znamo što je najavio, a to je da ni pod koju cijenu neće otkriti tko je njegov izvor i tko mu je dostavio te fotografije, odnosno da će čuvati novinarsku tajnu. Neće to reći niti pod cijenu sankcija", izvještio je reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak.

Istražitelji su ga pozvali nakon davanja iskaza ministra Tolušića da pokušaju otkriti, tko je dostavio te fotografije i s kojim motivom, dodaje Jarak.

"Jelinić je rekao da je vidio ukupno osam fotografija, a da je dvije koje je dobio i objavio. Dobio je još jedan email u kojem nepoznata osoba tvrdi da postoje još 24 slične fotografije", kaže Jarak.

I dalje se utvrđuje autentičnost fotografija i oko toga traju veliki prijepori, odnosno detalja poput na kojoj ruci je sat ili kakve cipele su u pitanju, ističe Jarak.

Više će se znati nakon što Jelinić završi s davanjem iskaza, a reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak nastavlja pratiti razvoj događaja.

SOA o svim važnijim podacima iz svog djelokruga izvješćuje predsjednike republike, Vlade, Hrvatskog Sabora i ured Vijeća za nacionalnu sigurnost koje je jedino stručno tijelo zaduženo za nadzor njihova rada. U javnosti se povela velika rasprava je li SOA o svojim aktivnostima morala obavijestiti DORH. Evo što o tome kaže dr.sc. Tonči Prodan, stručnjak za nacionalnu sigurnost.

"Na vaše pitanje da li su o tome morali izvjestiti glavnog državnog odvjetnika - ukoliko sigurnosno-obavještajna agencija dođe do podataka da je počinjeno djelo za koje se (...) po službenoj dužnosti, o tome izvješćuje državnog odvjetnika, no pri tome naravno ne mora izvjestiti o načinu prikupljanja dvog rada jer podsjećam - agencije imaju specifičnu metodologiju prikupljanja rada, koje su naravno po svemu zakonite uz odobrenje vrhonog suda.

Međutim i onda ako SOA izvjesti državnog odvjetnika, da je počinjeno kaznenoo djelo koje se podvodi po službenoj dužnosti, ako goorimo da je ovdje takvo djelo počinjeno, može predložiti odgađanje postupanja po tom predmetu ukoliko postpuanje glavnog državnog odvjetnika može dovesti u pitanje krajnje izvršenje zadaća obavještajnih agencija.

Postoji više kontroverzi, ono kako je to prikazano u javnosti do sada, da se vrlo precizno utvrditi, SOA je sigurno to sposobna utvrditi, ali isto tako i državno odvjetništvo i policija, da li se radi o davanju nekog lažnog iskaza, da li se radi o palsiranju netočnih informacija ili se radi o istinitom događaju. Ja kao sigurnosni policajac ne mogu a priori kazati da li je nešto istinito ili nije. To treba utvrditi istragom, tu se nesporno može utvrditi da je SOA iz svog djelokruga rada - što se desilo, na koji način je eventualno nekto plasirao lažnu informaciju", rekao je Prodan.