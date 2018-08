Nakon godina ignoriranja zagrebački gradonačelnik Milan Bandić raščistio je ilegalni deponij u naselju Kozari putevima, no, vrlo brzo počeo se svađati s mještanima, ali i novinarima.

Ovo nije prvi put da Milan Bandić ovako razgovara kad je riječ o smeću u glavnom gradu. Kad god su mu reporteri Dnevnika Nove TV postavljali pitanja o zbrinjavanju otpada, reagirao je izbjegavajući konkretan odgovor. Dnevnik Nove TV neće odustati od priča o gorućim problemima u gradu, te ćemo i dalje gradonačelniku nastaviti postavljati pitanja, koja njemu možda nisu ugodna, a odnose se na probleme koje nije riješio ili ih rješava sporo.

U nastavku smo izdvojili samo neke od gradonačelnikovih razgovora s reporterima Nove TV:

Bandić pokušao izbjeći odgovore na pitanja reporterke Nove TV nakon otkrića Provjerenog u eko-bombi na Savici (31.3.2018.)

Nova TV: "Kako je moguće da ovoliki deponij nastane doslovno toliko blizu centra grada, zašto grad prije nije reagirao i hoće li odgovorni dobiti otkaz?

Gradonačelnik Milan Bandić: Da sam ja pametan kao vi, ja bi bio nešto više, a ne gradonačelnik. To je odgovor na vaše pitanje.

N: Ali zašto grad nije reagirao?

B: Rekao sam vam, da sam ja pametan kao vi onda bi reagirao na vrijeme.

N: Hoće li odgovorni dobiti otkaze, evo sad kad se zna...?

B: Neće nitko dobiti otkaz, nego će dobiti kaznu oni koji ubuduće to budu radili"

Na predstavljanju projekta „Zagreb - zeleni grad“, gradonačelnik odbija odgovarati na pitanja o drugim eko problemima (19.4.2018.)



N: "Možemo li pričati o Zagrebu kao Zelenom gradu, dok još uvijek imamo pretrpane kontejnere, divlja odlagališta, odvoz to jest razvrstavanje otpada još je daleko od europskog prosjeka?

B: „Pobrinite se vi i vaš urednik i svi vi da najprije odvajate otpad kod kuće, a mi ćemo se pobrinut da imamo dovoljno posuda i onda će bit sve u redu"

Bandić ponovno odbija odgovoriti na pitanja o eko bombi na Savici (28.4.2018.)

N: "Kako ćete to riješiti?

B: „Nećemo ovdje“

N: „Zašto ne?“

B: „Neću, pa zato što sam ja odlučio da neću“

N: „Ali gospodine Bandiću, to je pitanje važno za sve građane“

B: „Možete vi mene furati koliko god hoćete jer ja radim, ne radim samo kad vama dajem izjavu. Kad ja napravim, onda ću vas obavijestiti.

N: „Zbog čega je problem da nam odgovorite na pitanje kako to planirate riješiti?

B: „Pa planiram riješiti kao što radimo“

Bandić ponovno odbija odgovoriti na pitanja o eko bombi na Savici (Provjereno, 28.4.2018.)

N: Gospodine Bandiću ispričavam se imam pitanje za otpad na Savici

B: Nema šanse!! Nikakve izjave!

N: Zašto rekli ste da će mjesec dana trajati sanacija?

B: Ma možete govoriti koliko hoćete gospođo, ali nema šanse

N: Dobro, ali rekli ste da će biti u mjesec dana sanacija?

B: Reko sam vam o sanaciji ćemo na licu mjesta. Ja imam previše godina da bi me vi furali kao malog miša žmigavca da budem na valu vašeg žmiganja pa nema šanse.

N: Ja vas samo pitam za ono što ste vi sami rekli da ćete učiniti

B: Ja odgovaram sunce ja odgovaram, ja znam što odgovaram i uvijek govorim isto. I najvažnije je da me građani razumiju što ja govorim. I vi, ali još prije građani

Bandić „objašnjava“ novinarima zašto ne mogu na Jakuševac (12.11.2017.)

N: "Jel možemo danas otići na Jakuševac?

B: „Ne možemo, ovdje jer ovo nije Jakuševac, ovo je velesajam, to ću ja valjda odlučit kad ću, kad ćemo se vidjet na Jakuševcu. Ne vi valjda, alo!“

