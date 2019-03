Ministrice EU fondova Gabrijela Žalac dala je izjavu u vezi nesreće u Vinkovcima. Izjavila je kako je premijeru ponudila mandat na raspolaganje. Bez vozačke dozvole je od lipnja 2016. godine.

"Zbog šoka nisam bila u stanju dati izjavu ranije. Izletila mi je pred auto djevojčica. Na licu mjesta sam joj pomogla. Jako sam potresena. Ne znam što da kažem. Nisam ni znala da je vozačka istekla 09.06.2016. godine, no to me ne opravdava.

Meni je samo važno da je djevojčica dobro. To mi je najvažnije. Premijeru sam već u subotu ponudila ostavku. Ponudila sam mu mandat na raspolaganje", izjavila je ministrica.

"Ne znam kojom sam brzinom vozila, to će vam reći policija. Ja sam vozila možda 30 na sat. Dobro znam tu ulicu. Jednostavno sam u stanju šoka. Samo mi je bitno da je malena dobro", rekla je ministrica u suzama.Ministrica smatra da i dalje može kvalitetno obavljati dužnost.

"Razgovarala sam s premijerom o tome u subotu. Premijer će o svemu odlučiti. Ispričavam se, jednostavno nisam znala, nisam znala", kazala je ministrica vidno potresena i u suzama. Nije mogla reći koliko je i da li je još koji puta vozila bez vozačke dozvale, ali je kazala kako vozi vikendima.

"Dala sam mandat na raspolaganje i to je sve što mogu reći", zaključno je rekla Žalac.

Ministrica je u subotu u jutarnjim satima u Vinkovcima osobnim automobilom naletjela na djevojčicu koja je pretrčavala kolnik. Ministrica nije bila u alkoholiziranom stanju, ali je vozila bez valjane vozačke dozvole.

Ministrica se do sada o nesreći očitovala jedino putem Facebooka, a djevojčicu, koju je udarila vozilom, posjetila je u bolnici.

Žalac je izrazila duboko žaljenje zbog nesreće, mogućnost ostavke nije spomenula, a što se tiče vožnje bez valjane vozačke dozvole, ministrica je na Facebooku napisala:

"Što se tiče vozačke dozvole, propustila sam produljiti njezinu valjanost koju sam, kao i svi građani, dužna produljiti svakih 10 godina te se zbog navedenog propusta ispričavam javnosti. Kaznu sam platila odmah sukladno Zakonu'', napisala je Žalac.

Iz Vlade su za DNEVNIK.hr potvrdili da ne očekuju ministričinu ostavku i da vožnja bez valjane vozačke dozvole nema veze s nesrećom.

