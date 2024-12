Plenković o kući Ivane Kekin: "Obrana im se svodi na napade na HDZ. Neka se malo urazume"

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković stao pred novinare nakon sjednice Predsjedništva stranke.

"Politički fokus je nakon završetka sjednice Hrvatskog sabora prebačen na predsjedničke izbore", rekao je.

Nakon uvodnih riječi, Plenković je odgovarao na pitanja novinara te se osvrnuo na plaće u državnom i javnom sektoru.

"Mi smo sa sindikatima pregovarali o osnovici i oni su tražili povećanje od 10 posto. Fiskalni učinak na godišnjoj razini za to je 600 milijuna eura", rekao je.

"Mi smo smatrali, s obzirom na sve što Vlada radi i na stanje u privatnom sektoru, da je taj zahtjev bio prevelik. To smo u pregovorima komunicirali i izašli smo sa svojim prijedlogom čiji je fiskalni učinak za ovu godinu 250 milijuna eura", dodao je predsjednik HDZ-a.

Vladin prijedlog su prihvatili predstavnici državnih, ali ne i javnih službi. Plenković je komentirao i prijedlog da se uvede ocjenjivanje.

"Mi živimo u društvu u kojem se one koji rade više i bolje nagrađuje. Ako nema ocjenjivanja, onda smo svi isti", ustvrdio je.

Komentirao je i izvide DORH-a po pitanju kuće Ivane i Mile Kekina.

"Političari iz stranke Možemo! su u stanju na konferenciji za medije u stanju puštati moj glas koji njima, a to su oni napravili pomoću umjetne inteligencije, daje potporu", podsjetio je.

"Obrana Možemo! se u ovoj situaciji svodi na napade na HDZ, a mi ništa s tim nemamo. Neka se malo urazume i neka vide što rade dobro, a što ne", dodao je Plenković.

Upitan je i je li se DORH upleo u predsjedničku kampanju jer je otvorio izvide vezane za predsjedničku kandidatkinju.

"USKOK ili DORH nisu vezani predsjedničkim izborima. Meni to nije poznato i tako nije bilo, barem kad sam ja studirao pravo", rekao je.

Osvrnuo se i na predsjednika Zorana Milanovića.

"On rezultate nema. Moraš imati ozbiljan problem da povjeruješ njemu da je on nekakva brana demokracije", rekao je.

Odgovorio je i na optužbe GONG-a da HDZ putem TikTok kanala "Ne možemo" provodi difamaciju kampanju protiv Ivane Kekin.

"Pozivam GONG da prođe sve komunkacijske platforme i da provjeri tko sve godinama difamacijsku kampanju protiv HDZ-a. Pa neka ih prijave", napomenuo je pa dodao: "Recimo da država nema para za to i da ne možemo dati novac. Onda će nas optužiti da smo diktatori."

Upitan je i o porukama koje su Ivani Kekin i Sandri Benčić javno poslali Nikica Jelavić i Petar Pripuz.

"Ne poznajem ni Pripuza ni Jelavića. Ja to ne razumijem. Ti ljudi sami idu na kavu, samo organiziraju na kave pa prijavljuju kave policiji", rekao je te dodao: "Ovo je dobro za građane. Birači Možemo!, je li vas Mile pitao s kim ide na kavu?"

Komentirao je i ankete prema kojima Milanović ima manje od 10 posto prednosti ispred Dragana Primorca.

"Medijski se Primorca izudaralo kao da je on ja. Ne znam koja mene suša ne lupi svaki dan. Milanović nije riječ trebao reći, imao je svoje ljude koji su to radili mjesecima", ustvrdio je.

"Pitanje je kakvog mi predsjednika želimo. Želimo li predsjednika koji ne želi produžiti mandat šefu SOA-e jer mu nije bio čeif? U vanjskoj politici nas je odveo pod ruske skute. Ako to Hrvati žele, to je ok, ali onda je to dio jednog šireg sindroma", nastavio je Plenković.

