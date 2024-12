Predsjednik Republike Zoran Milanović je u sklopu predizborne kampanje stigao u Primošten, gdje je dao izjavu za medije te komentirao pokretanje izvide DORH-a vezano za kuću Ivane i Mile Kekina.

"Ako je nešto zaista sumnjivo, čovjek ne bi smio imati išta protiv izvida. Međutim, tu je najsumnjiviji Ivan Turudić, kojeg treba stalno pratiti. Ovo drugo ne mogu komentirati. Za kuću Mile Kekina ne znam, nemam pojma", rekao je.

"Nasilnik i premijer Andrej Plenković je na mjesto glavnog državnog odvjetnika doveo drugog nasilnika Ivana Turudića. To je ozbiljan problem koji se ne može riješiti potezom pera ili treptajem", dodao je Milanović.

Osvrnuo se i na protukandidata Dragana Primoraca, koji ga je nazvao kokoškom.

"To je bolje nego da vas nazovu plaćenikom kojeg financira Rusija. On je lažan kao novčanica od 13 eura, dosadan kao prijateljska utakmica, ali kad nekom kažeš da ga plaća Moskva, to je ozbiljna kvalifikacija. Kad ja kažem da je Plenkovićev odabranik stanokradica, čovjek koji je ukrao jedan komad stana tako što je doveo u zabludu prijevarom vlasnike – to se dogodilo, to ima sve elemente kaznenog djela", rekao je.

Dodao je da se Primorac naslikava s "masovnim ubojicama žene i djece u Gazi".

"Tko se slika s izraelskim predsjednikom Benjaminom Netanyahuom? Primorac, koji to radi dok ga osiguranje ne potjera", istaknuo je predsjednik.

Novinarka ga je pitala i hoće li prihvatiti poziv na sučeljavanje te pustila video na kojem on govori da se barem jedno sučeljavanje kandidata mora dogoditi. Odgovorio je i na poziv Primorca na debatu protiv njega.

"Govorimo o debati koja se organizira i na kojoj sudjeluju svi kandidati, a ne stanokradica Dragan Primorac i ja. Ja sam izričito rekao da na debatu svih kandidata dolazim", pojasnio je Milanović.

"Jedna debata i to je to, kao i prije pet godina. To je jedna vrsta obzira i prema biračima", dodao je te rekao da za odgovor o debati u drugom krugu još treba pričekati.

Kao svog protukandidata u drugom krugu vidi, kako je rekao, "stanokradicu" Dragana Primorca.

"Mislim da će se drugi krug održati", zaključio je.

