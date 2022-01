Brza i učinkovita obnova Petešićeva stana i zgrade nije se, dakle - čuli smo ministra Horvata, dogodila zbog brze i učinkovite države, već zbog brzih i učinkovitih stanara. I priznao je da su to rijetki slučajevi. Imamo mi još jedan slučaj brze obnove.

Država nije sudjelovala u financiranju nove kuće. Od zagrebačkog potresa prošla je godina i 302 dana. Na Medvedskom Bregu je jedina novost - WC, dok su kontejneri na gotovo svakih sto metara.

''Sa svojih deset prstiju, uz pomoć mojih kolega, donacija... To je jedini način s obzirom da država ne sudjeluje'', ističe Ivica Šušković iz Medvedskog Brega u razgovoru s reporterom Domagojem Mikićem u Dnevniku Nove TV.

Napominje da su dvije etaže napravljene u roku tri mjeseca. ''U roku godine dana se može napraviti kompletna kuća. Nisam mogao čekati, imam dvoje male djece. Moram im sagraditi dom. Ne možemo vječito biti po nečijim prostorima'', priznaje Šušković.

Krov još nemaju, jer nemaju financija. ''Do kraja drugog mjeseca bi mi grad trebao isplatiti 50.000 kuna'', ističe i dodaje da je do sada potrošio preko 250.000 kuna. ''Puno je iz donacija, nešto iz kredita. Napravilo se tako da izdrži puno jače potrese

Ima i poruku za vladajuće. ''Neka prestanu filozofirati, neka mislie na nas koji smo stradali i 'neka počnu nešto raditi, a ne izvlačiti se na to što će reći struka ili oni za zaštitu spomenika'', smatra Šušković.

Trenutno žive u objektu od rođaka, u 40-ak kvadrata. ''Nas se šestero naguralo, pregradili smo se ormarima da imamo koliku-toliku privatnost. No, svi smo na rubu živaca'', priznaje.

Predsjedništvo HDZ-a: "Teško je vjerovati da će premijer tu temu uopće otvarati sa svojim stranačkim vodstvom''

Tužna obljetnica: ''Ljudima dođe da si puknu metak u čelo, a oni slave?!''; ''Idu na groblje iz kontejnera''

Predsjednik ureda premijera je kazao da mu nije bilo ugodno selit se iz jedne prostorije u drugu kada su obnavljali njegov stan. ''Neka on proba ući u naše cipele pa neka vidi kako je to. Teško je. Nemate svoju slobodu, ni sekunde privatnosti. Jedino kad odete u kupaonu i zaključate se'', odgovorio je Šušković na to.

Ne vjeruje više da će država pomoći. ''Izgubio sam bilo kakvu vjeru, s obzirom da su donijeli promjene u zakonu, a još to nisu izglasali. Teško'', zaključio je Šušković.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr