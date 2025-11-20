Užas na sjeveru Hrvatske: "Noge su mu bile oglodane do kostiju s ogromnim ranama, želudac pun kamenja"

Provjereno večeras donosi problematiku pasa u romskim naseljima Međimurske županije, tema kojom se bave već deset godina. Od 2018. u koordiniranoj akciji Ministarstva poljoprivrede, Skloništa za životinje u Čakovcu i lokalnih vlasti, izvučeno je i spašeno oko 3400 pasa, a za to je utrošeno milijun i pol eura.

Sklonište danas opet puca po šavovima. Svake godine u prosjeku spase 700 pasa što nije slučaj ni u jednoj drugoj županiji.

Ekipa Provjerenog posjetila je Sklonište za životinje Čakovec, a ondje zatekla neke od pasa koji su u redovitoj kontroli izvučeni iz romskih naselja. Mnogi od njih u teškom stanju - upaljene kože, otvorenih rana, izgladnjeni.

"Noge su mu bile oglodane do kostiju sa ogromnim ranama. Imao je slomljenu kralježnicu i tako se dva tjedna vukao po cesti u potrazi za hranom, bez vode, u ljeti kad su bile velike vrućine pa su i muhe nasjele na rane. Želudac mu je bio pun kamenja jer ga je jeo od gladi", ispričala je Aleksandra Hampamer iz čakovečkog skloništa samo jedan od šokantnih primjera.

Najveće je to sklonište u Hrvatskoj i u stalnoj borbi jer situacije u kojima se oni nađu ne događaju se u ni jednoj drugoj županiji. Već 7 godina pokušava se kontrolirati populacija pasa u romskim naseljima međimurske županije, krenuo je i projekt mikročipiranja, cijepljenja i sterilizacije pasa, no pokazalo se da su godišnje kontrole, kao i dosadašnje metode kažnjavanja nedovoljne.

Provjereno istražuje postoji li trajno rješenje ili je riječ o sizifovom poslu jer se i dalje u romskim naseljima neprestano nabavljaju novi psi koji žive na ulici, u neadekvatnim uvjetima i bolesni.

