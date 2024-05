Zagreb Pride oduševljen pobjedom Nema: "Hvala što si prokužio kod"

Zagreb Pride na svojem je profilu na mreži X čestitao švicarskome nebinarnome predstavniku Nemu na pobjedi na Eurosongu.

U svojoj objavi na engleskome su čestitali Nemu na "zasluženoj i jasnoj pobjedi".

Huge CONGRATULATIONS to @nemothingsss for their well-deserved, clear-cut victory! In their breathtaking, visually stunning performance, Nemo served not only nonbinary excellence at its finest, but also shone brightly as a beacon of queer strength, courage and pride! pic.twitter.com/ni7dx8GU9R