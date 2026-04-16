Iz romskog naselja oduzeli 23 psa u lošem stanju: "Ovo je teško zanemarivanje i zlostavljanje, nedopustivo i sramotno!"

Po nalogu Općine Pribislavec i uz pratnju komunalne redarke Općine te policije, djelatnici čakovečkog Azila Prijatelji ušli su u romsko naselje Pribislavec gdje zatekli 23 psa zatekli u jako lošim uvjetima te su ih oduzeli i smjestili u sklonište.

“Ostali smo zaista šokirani nekim uvjetima u kojima su držani psi”, kažu u Azilu. Svi su puni krpelja, nekoliko ih je ozlijeđeno, a jedan stari pas ima otvorene tumore koji vise i zagnojeni su.

Psi preuzeti iz romskog naselja Foto: Facebook/Azil Prijatelji Čakovec

“Nikad i ni tada nećemo shvatiti što to može biti u ljudima da na ovakav način drže pse, u izmetu koji nije očišćen mjesecima, gdje više nema mjesta gdje da legne osim na svoj vlastiti izmet, zdjelice prljave, sve smrdi na metre od boksa/kaveza, a kavez je mali da se pas jedva u njemu okrene. Lanci teški oko vrata bez ogrlice. Vezani za stup iza kuće bez ikakvog zaklona, kućice, što kad je hladno, kiša, snijeg?”, napisali su objavi na Facebook stranici djelatnici Azila koji već godinama oduzimaju i zbrinjavaju pse iz romskih naselja.

I ovoga puta postavljaju isto pitanje, “Zašto imaš psa ako ga ne možeš adekvatno držati? Siromašan si? Krpa, kanta i voda ništa ne košta. Psi su nevjerojatno čista bića i nikad neće vršiti nuždu u prostoru gdje spavaju ako na to nisu primorani. Možete li zamisliti kako je njima živjeti u tom smradu danima, mjesecima, godinama? Ovo nema opravdanja!!!! Ovo je teško zanemarivanje i zlostavljanje pasa. Nedopustivo. Sramotno.”, stoji u objavi u kojoj se nalaze i fotografije svih oduzetih pasa, koji će nakon liječničke obrade tražiti dom.

Pregledana je tek polovica naselja, a drugi dio još slijedi.