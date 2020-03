Nakon dva uzastopna sinoćnja potresa Zagrepčani EMSC-u javljaju nova podrhtavanja.

Nakon najsnažnijeg potresa u zadnjih 140 godina, koji je u nedjelju zatresao Zagreb, nastavlja se niz slabijih podrhtavanja. Zbrajaju se štete, a otvoren je i računa za donacije. Prvo se Vlada odrekla svojih plaća za ožujak, a primjer slijede druge javne tvrtke. Milan Bandić je za 11 sati najavio konferenciju za medija gdje će govoriti o potresu.

9:05 Načelnik Civilnog stožeta Davor Božinović na redovnoj konferenciji rekao je da je sinoćnji potres, onaj od 3,2 po Richteru, bio najjači u zadnja 24 sata. Uslijedio je manji, od 2,2, a nakon njih šest još manjih.

9.00 Dario Juričan poziva Milana Bandića da u svojim stanovima udomi ljude: ''Nadam se da ćete napuniti frižidere''. Više čitajte ovdje.

8:20 Uprava HŽ Infrastrukture također se priključuje inicijativi Vlade te će donirati svoje plaće za ožujak u korist akcija 'Zajedno za Zagreb' i 'Hrvatska protiv koronavirusa', javlja N1.

8.00 Niz potresa koji se od nedjelje igraju sa živcima Zagrepčana nastavio se i u noći na srijedu. Građani su stranici EMSC prijavili slabija podrhtavanja.

#Earthquake (#potres) possibly felt 2 min ago in #Zagreb #Croatia. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t Info from @SismoDetector pic.twitter.com/wf0LmNExbI