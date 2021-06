U Hrvatskoj je u nedjelju potvrđeno 45 novih slučajeva zaraze koronavirusom, tri osobe su umrle, a broj aktivnih slučajeva dosegnuo je 514.

* 45 novih slučajeva u posljednja 24 sata

* Preminule tri osobe

7:00 Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar upozoravaju kako će u ponedjeljak na Zagrebačkom velesajmu i na ostalim lokacijama za masovno cijepljenje u organizaciji domova zdravlja Grada Zagreba cijepljenje biti moguće samo uz prethodnu narudžbu. Također podsjećaju kako Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu organiziraju sutra punkt za cijepljenje prvom dozom cjepiva bez naručivanja na adresi Škola narodnog zdravlja, Rockefellerova 4 i to u vremenu od 9 do 15 sati. Od 9 do 11 sati cijepiti se mogu osobe u dobi od 65 i više godina i osobe s kroničnim bolestima, od 11 do 13 osobe u dobi 40 i više godina, a od 13 do 15 sati mlađi od 40 godina. Cijepljenju, isključivo prvom dozom moći će pristupiti samo osobe s osiguranjem HZZO-a, navode u priopćenju.

6:56 U Hrvatskoj je u nedjelju potvrđeno 45 novih slučajeva zaraze koronavirusom, tri osobe su umrle, a broj aktivnih slučajeva dosegnuo je 514, priopćio je u nedjelju Nacionalni stožer civilne zaštite. Među zaraženima je 196 pacijenata na bolničkom liječenju, od kojih 11 na respiratoru. Zaključno s 26. lipnjem utrošeno je 2.524.626 doza cjepiva. Dosad su 1.476.642 osobe cijepljene s najmanje jednom dozom, među kojima je njih 1.047.984 primilo obje doze.