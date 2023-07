VIDEO Pogledajte strašne prizore požara s poznatog ljetovališta: "Morali smo slijediti svoje instinkte, a ne upute"

Prema prvim procjenama policije, preventivno je evakuirano oko 19.000 ljudi nakon požara u grčkom ljetovalištu Rodos. Šesnaest tisuća ljudi prevezeno je kopnom, a 3000 morem. To je najveća akcija stanovnika i turista koja se dogodila u toj zemlji.

"Ovo nije požar koji će biti ugašen sutra ili prekosutra. Imat ćemo s njim posla danima", rekao je glasnogovornik vatrogasne službe Vasilis Vartakojanis.

Pet helikoptera i 173 vatrogasca djelovalo je na tom području, a tri hotela u području Kiotarija navodno su oštećena vatrom. Pogođena su i područja Laerma, Lardos i Asklipio, piše BBC.

Andrea Layfield iz Cheshirea rekla je za BBC da je bila na izletu brodom "ali da je postalo stvarno strašno". "Tražili smo da se vratimo pa su nas uhvatili, a zatim rekli da ne mogu dalje pa ćemo morati čekati na plaži neko vrijeme", rekla je.

