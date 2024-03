Zbog kompostane u Maksimiru svi se guše u smradu: Građani najavili prosvjed, a gradski oci ih poveli u obilazak

Nakon što je prosinački odron uništio kompostanu na Jakuševcu, odlučeno je tada da se dio biootpada iz kućanstava privremeno odlaže na Čretu. Grad je sam sebi za to izdao desetogodišnju dozvolu prema kojoj se ondje omogućuje skladištenje i procesuiranje više vrsta otpada. Građani jasni u svojim zahtjevima.



"Tražimo da se ta dozvola ukine jer je jednostavno ludost radit smetlište u zelenoj zoni Grada Zagreba, pet kilometara od centra grada. U ovom trenutku gospodin Tomašević će morat pojest vlastiti drek i pristat na to jer drugačije nećemo moć", poručuje Petra Pavlek iz Inicijative Smrad s Bukovca.

Voditeljica na Čretu tvrdi da su sav sporni biootpad iz kućanstava odvezli privatni oporabitelji.

"Kažem da u ovom momentu iz kućanstva ne dolazi biootpad", komentirala je voditeljica Službe za proizvodnju bilja i kompostiranje Lidija Potočić, a onda ju je prekinula buka.

"Evo ja ne bih više, hvala lijepa."

Predstava za javnost?

Iz Inicijative strahuju da tako neće i ostati te da je obilazak kompostane predstava za javnost.

"U ponedjeljak je krenulo vrlo intenzivno rašćišavanje Zrinjevca rasadnika, svih procesa koje se dešavaju, čišćenje svih betonskih površina, svih zemljanih površina sa ciljem da sve bude točno onako kako su oni zamislili. Dozvola koja je izdana je izdana u vrlo spornim pravnim okolnostima", kaže Maris Špero iz Inicijative Maksimir za Zagreb.

Najavljuju pravne korake, ali više ih brine narušena kvaliteta života.

"Izađete na dvorište i ne možete jednostavno bit na dvorištu jer je to takav smrad, takav otrov u zraku da to ne možemo vjerovat, ja ne mogu vjerovat da sam u svojim godinama to doživio na Maksimiru. Želimo zaštiti našu djecu i naše obitelji", poručuje Zlatko Borko iz Zagreba.

"Miris je bezopasan i subjektivan"

Situaciju je pokušao smiriti i drugi voditelj koji je objasnio da zbog visoke temperature i vlažnosti neugodne mirise nekad nije moguće zaustaviti.

"Prilikom prevrtanja komposne hrpe stvara se para, vodena para i c2, miris koji se može u malim intenzitetima pojavit je bezopasan. Pojam mirisa i intenzitet je subjektivan", napominje voditelj odjela kompostiranja Jozo Galić.

Ono što je činjenica jest da je nešto trulo, a dok ne doznaju što - građani najavljuju i nove prosvjede. Nakon onog u siječnju, drugi je najavljen za sutra, a svoju priliku u tome vide i oporbeni političari.

