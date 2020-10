Od početka korone iz KBC Dubrava otišlo je pedesetak medicinskih sestara, neslužbene su brojke koje nam je potvrdila predsjednica Sindikata medicinskih sestara i tehničara Ankica Prašnjak.

Svaku bolnicu trebala bi zabrinuti brojka od 50 medicinskih sestara, koliko ih je prema neslužbenim informacijama otišlo iz KBC Dubrava od početka korone.

Predsjednica sindikata medicinskih sestara i tehničara Ankica Prašnjak potvrdila nam je da su medicinske sestre, prema njezinim saznanjima otišle zbog financijskih razloga, ali i zbog nezadovoljavajućih radnih uvjeta.

Ne čudi ju brojka od 50 koliko ih je navodno otišlo iz sustava te bolnice od početka korone.

"Tražili smo da se nagrade medicinske sestre koje rade s COVID pacijentima, no na žalost, to se nije dogodilo. Pljesak medicinskim radnicima znači puno, no ljude je potrebno i financijski potaknuti. Sav trud koji ulažu, ništa im se ne vidi na plaći", upozorila je Prašnjak i priznala da koronavirus nije jedini razlog zbog kojeg odlaze medicinske sestre već da je problem puno dublji, ali i dugotrajniji od pojave korone.

"Otežani uvjeti rada, manjak sestara, preopterećenost, neujednačeni koeficijenti rada, neplaćanje prekovremenih, sve su to razlozi koji u konačnici rezultiraju s odlaskom velikog broja medicinskih sestara iz Hrvatske. Sada se to malo smirilo, ali kada koronavirus prođe, opet ćemo imati taj problem. Zapravo, toliko toga ima da nije čudno da odlaze, čudimo se zapravo kako sestre to sve izdrže", upozorila je Prašnjak.

Prema nekim procjenama u Hrvatskoj nedostaje od 8.000 do 12.000 medicinskih sestara, a Prašnjak ponovo apelira na Ministarstvo zdravstva, naročito kada su prekovremeni u pitanju da se postigne izvansudska nagodba.

Sindikat niz godina traži i povećanje upisnih kvota u škole za medicinske sestre, traži da se struka proglasi deficitarnom, kao i da se uvede stipendiranje mladih koji će se odlučiti za taj časni i požrtvovni poziv te određeni vid stambenog zbrinjavanja, a sve zbog velikog manjka medicinskih sestara i medicinskih tehničara, kazala nam je Prašnjak.

Upit o odlascima medicinskih sestara poslali smo KBC-u Dubrava, te ćemo ga objaviti po prispijeću.

Pogledajte kako je Vlada svojedobno pljeskala medicinskim radnicima i svim borcima protiv korone, no na žalost plaće im nije povećala.