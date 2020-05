Danas je Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara. U Hrvatskoj ih je 40.000, a nedostaje ih još 12.000. Usred pandemije svakodnevno spašavaju i brinu se o životima mnogih.

"Onog trena kad pacijent uđe u intenzivnu, uložite maksimum kao da će izaći na svojim nogama. Nekad su nam ruke vezane. Nekad iz smjene idu plačući jer svi smatramo da možda nismo napravili najviše, naravno da jesmo, ali uvijek se preispitujemo i razmišljamo jesmo li mogli više", kaže Igor Pelaić, medicinski tehničar u KBC Sestre milosrdnice.

U ožujku su osjetili posve novi stres. Jedan pacijent bio je pozitivan na koronavirus. Od 48 sestara, samo ih 5 nije moralo u samoizolaciju. I sve je funkcioniralo.

"Postoji neki strah, a u drugu ruku to je naš poziv, to je ono što smo si mi izabrali, ono što volimo i koliko god nam bilo teško tu si da napraviš i da pomogneš ljudima", napominje Maja Grahek, medicinska sestra u KBC Sestre Milosrdnice.

Pokreće ih ljubav prema poslu, čak i kada tek dvije sestre skrbe za 25 pacijenata. Uz to, klinika za krirugiju morala je uspostaviti poseban COVID odjel. Radilo se cijeli dan. Ivana Raković, medicinska sestra, u KBC Sestre milosrdnice napominje kako su radile od 7 ujutro do 10 naveče.

"Jedva sam čekala da dođem doma. Ali nekako od nas zdravstvenog osoblja se uvijek očekuje da se prilagodimo kako bi zbrinuli pacijente", napominje. U ovom poslu su navikli na duge sate. U posebnim uvjetima se i operiralo.

"Ulazite u one skafandere, sve što se vidi po televiziji, sve je to normalno, mi smo to sve prošli. Učili smo ispočetka, to je situacija s kojom se nismo do sad sreli, naravno da je strah bio prisutan, sve je to nomralno i mi smo samo ljudi", kaže Anela Ležaić, medicinska sestra u KBC Sestre milosrdnice.

To kaže sestra koja radi 27 godina, a prošle godine je i diplomirala. Obrazovanje koje joj se i dalje ne priznaje.

"I dalje se vrednujem kao sestra koja je završila visoku školu", kaže Anela. Unatoč takvim nepravdama i teškim uvjetima - daju sve od sebe. Kažu to i u KBC-u Zagreb.

"Niti za jednu noćnu, složiti raspored, prerasporediti s ugroženih klinika kolegice, ali nitko nikad nije postavio pitanje. I onda vam je to motivacija", ističe Ana Ljubas, glavna sestra u KBC Sestre Milosrdnice.

I koju god da pitate - sve bi ovaj poziv ponovno izabrale.

Razlozi za slavlje?

Predsjednica Sindikata medicinskih sestara Brankica Grgurić otkriva imaju li medicinske sestre i tehničari dovoljno razloga za slavlje?

"Medicinske sestre i tehničari su ponos i stup zdravstvenog sustava. No, danas su slavlja izostala, sve je bilo putem društvenih mreža zbog koronavirusa. Nedostatak medicinskih sestara pokazuje da sestre ni ne mogu na slavlja, jer ih nedostaje.

U ovom trenutku stalo je iseljavanje. Čeka se otvaranje granica, medicinske sestre će ići van jer uvjeti rada i plaća nisu dovoljni za život", napomenula je Grgurić i otkrila kolika su prosječne plaće i dugovanja medicinskim sestrama.

"S prosječnim stažom od 20 godina, ako sestra radi ujutro, ima 5500, sa smjenama 6500, do 7000, 7500, ovisi o radnom mjestu. Govorimo o intenzivnoj jedinici s dodacima. Gola plaća je 7000 kuna, gdje sestra ima vrlo zahtjevne bolesnike", otkriva.

Vlada kaže da novca u proračunu nema, a Grgurić napominje kako se Sindikat ne planira odreći božićnica i regresa.

"Nikada nećemo pristati na to. Danas nas nazivaju herojima, a nema novca kako bi zaposlili medicinske sestre, jer ih nemamo. Sad žele da se odreknemo ovih 2 posto. Zamislite, to će spasiti Hrvatsku. Naša Vlada morasačuvati radnu snagu i stručnost kako bi bolesnici imali skrb", napominje.

Iako su se prekovremeni počeli ispravno obračunavati, još nije riješen problem ranijih dugova

"Ministar Beroš je rekao da će svi zaostaci biti plaćeni. Sestrama se duguje, nekima i do 50.000 kuna, nekima i do 70.000 kuna", otkriva.

Medicinske sestre zaista se suočavaju s puno problema, uz sve to i dalje daju sve od sebe.

