Pelješki most iz zraka - 1

Samo nekoliko dana nakon što je svečano otvoren, u blizini Pelješkog mosta nastali su neugodni prizori neočišćenog javnog sanitarnog čvora.

Dugoočekivani Pelješki most svečano je otvoren u utorak kada je ceremonija okupila cijeli državni vrh. Građani su tada mogli uživati u spektakularnim prizorima. No, nedaleko od ulaza na most nalazi se javni zahod koji građanima ne nudi spektakularne, već nimalo ugodne prizore.

"Ulaz na Pelješki most, ponos Hrvatske države i ovo. Da postoji emotikon koji bi pokazao kako se osjećam, bio bi to, oprostite, ali znak "popišanog". Taj smrad urina još osjećam i nakon sat vremena od napuštanja ovog (tada mi) prijeko potrebnog objekta", rekao je zgroženi čitatelj za zadarski.hr.

