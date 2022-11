Nešto više od mjesec dana prošlo je otkako je u Zagrebu na snagu stupio novi sustav odvoza otpada. Problemi, međutim, nisu nestali. Brojni se građani žale na sustavno gomilanje otpada pored kontejnera, a neki od njih izrazili su i sumnju da se otpad na Jakuševcu ne razdvaja.

''Ne kupujte plave vrećice, ionako sve završava na istoj hrpi'', glasila je većina komentara na društvenim mrežama nakon uvođenja novog sustava odvoza otpada u Zagrebu. Upravo zato htjeli smo provjeriti kakvo je stvarno stanje na zagrebačkom Jakuševcu. Dozvolu za snimanje zatražili smo od glasnogovornice zagrebačkog gradonačelnika Dinke Živalj, i to 17. listopada 2022.

U kratkom telefonskom razgovoru zamolili smo za termin snimanja, a na našu konstataciju da snimanje na Jakuševcu ne planiramo obaviti istoga dana, već do kraja tjedna, Tomaševićeva glasnogovornica odgovorila je: "Bolje i za nas i za vas da to ne bude danas."

Živalj nam je poručila da pošaljemo službeni zahtjev za snimanje na dostupnu e-adresu, što smo i učinili istog dana. Odgovor na zahtjev, koji u nastavku prenosimo u cijelosti, nikada nismo dobili.

"Nastavno na telefonski razgovor s gospođom Živalj, ovim Vam putem šaljem zahtjev za omogućavanje pristupa odlagalištu otpada Jakuševec. Naime, za potrebe portala DNEVNIK.hr snimili bismo kratki prilog o odvozu i istovaru otpada na Jakuševcu s obzirom na sumnje dijela građana da se otpad na koncu ne odvaja, a zatim i ne reciklira, odnosno 'da sve ide na istu hrpu'. Dakle, snimilo bismo nekoliko kadrova istovara otpada po različitim segmentima. Osim toga, ondje bismo voljeli razgovarati i s odgovornom osobom ili nekim djelatnikom, a sve vezano za novi sustav odvoza otpada i njegovu djelotvornost. Ako ste u mogućnosti, snimanje bismo obavili u petak, 21. listopada, između 8 i 12 sati", stoji u našem zahtjevu.

Dani su prolazili, a iz Zagreba "ni pisma ni razglednice", odgovora nije bilo. Glasnogovornica zagrebačkog gradonačelnika javila nam se tek na koncu mjeseca, 31. listopada. Tada smo je zamolili da nam objasni zašto nikada nismo dobili odgovor, iako je i sama rekla da pošaljemo zahtjev.

"Provjerit ću što se dogodilo", kazala nam je kratko Živalj te dodala da ide na Mirogoj uoči blagdana Svih svetih. Odgovor nismo dobili ni toga dana.

Tomaševićevu glasnogovornicu ponovno smo pokušali kontaktirati u petak, 4. studenoga. Iako na poziv isprva nije odgovorila, kasnije nam se javila uz obećanje da ćemo do kraja dana dobiti tražene odgovore.

Danas je ponedjeljak, 7. studenoga, a odgovore nismo dobili.

Sve to baca sumnju na učinkovitost novog sustava odvajanja otpada. Vraćamo se na početak priče. Građani i dalje sumnjaju da se otpad na Jakuševcu nepravilno razdvaja, dok u zraku ostaje visjeti pitanje - Što to Grad Zagreb skriva?