Nakon što je Visoki sud u Londonu do sredine listopada odgodio ročište o odluci na izručenje Ivice Todorića Hrvatskoj, bivši vlasnik Agrokora izjavio je kako je primijetio da već dvije godine, kako kaže, neki fondovi petljaju oko Agrokora, no da je to neozbiljno shvaćao, a da je onda država krenula na koncern.

Napominje da nije znao tko se protiv njega udružio i da je bio namamljen na prvi sastanak u Vladu. U razgovoru za N1, Todorić je rekao da je 16. ožujka bivša ministrica Dalić od njega zahtijevala da imovinu prepiše na SPV ('Special Purpose Vehicle', odnosno tvrtka za specijalnu namjenu), te da je tada shvatio da iza toga stoji državna mafija.

Priznao je da je blefirao kada je rekao da je snimao razgovor s Martinom Dalić, te da je iz iskaza Martine Dalić USKOK-u doznao da je premijer Plenković bio upućen u sve i da je dovodio i upravljao takozvanom skupinom Borg.

Istaknuo je da je DORH-u predao sedam tužbi u vezi svog slučaja i da još niti jedna nije procesuirana. Na pitanje vraća li se u Hrvatsku, rekao je: "Obavezno se vraćam“.

Napomenuo je kako se nije želio vraćati u Hrvatsku dok ne sazna veći dio istine, ali da želi iskoristiti prava koje ima. Ponavlja da iz Agrokora nikada nije uzeo niti euro i da nije ništa prikrivao.

Najavio je da će na ročištu zakazanom za 15. listopada predočiti nove dokaze.

„Ne smijem javno kazati jer se moramo pripremiti, mi imamo strašne dokaze, mi imamo nevjerojatne dokaze“, kazao je Todorić.



Ističe kako ljudi s kojima je razgovarao ne mogu vjerovati da se kompanija u 21. stoljeću može uzimati na taj način, da takvo nešto mogu raditi najviši državni dužnosnici i da se ništa ne događa.

“Oni nisu išli na restrukturiranje, oni su išli na otimanje“, uvjeren je Todorić.

Kaže kako ne strahuje od izručenja i dugotrajnog boravka u istražnom zatvoru jer da nema zbog čega dugo ostati.

„Ja ne mogu izgubiti, ja sam već pobijedio. Ja sam pobjednik, pa svi vidite što je istina. Netko kaže da sam bio u problemima. Nisam“, zaključio je Todorić.