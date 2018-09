Osnivač Agrokora Ivica Todorić pokušat će u četvrtak uvjeriti Visoki sud u Londonu da, nakon što mu je krajem srpnja odbio žalbu na odluku o izručenju Hrvatskoj, promijeni mišljenje. To mu je ujedno i posljednja prilika da izbjegne izručenje.

Od izvora bliskih Ivici Todoriću doznaje se kako se u srijedu razmatrala mogućnost da se on osobno ni ne pojavi pred Visokim sudom u četvrtak nego da sav posao oko njegova zahtjeva za žalbom obave njegovi odvjetnici.

Spominju se i neka iznenađenja, a čini se da se to odnosi na informaciju da je Ivica Todorić angažirao novu odvjetnicu. Navodno je riječ o uglednoj odvjetnici Cherie Blair, supruzi bivšeg britanskog premijera Tonyja Blaira, no to još nije potvrđeno. Lako je moguće kako se razmatra opcija kako bi dobio što više na vremenu. Što bi značilo, ako se on u četvrtak pojavi s novom odvjetnicom, ona bi od suca mogla zatražiti i određeni rok za pripremu da se uputi u cijeli slučaj s nadom da će doći i do odgode samog ročišta.

Visoki sud je 24. srpnja odbio Todorićevu žalbu na prvostupanjsku presudu od 23. travnja prema kojoj on treba biti izručen Hrvatskoj. Nakon što mu je odbijena žalba, Todorić je zatražio od suda još jednu priliku da ga se sasluša, što mu je odobreno i ročište je zakazano za 6. rujna. Ako Todorić ne uspije uvjeriti sud u svoje argumente, odluka o izručenju postaje pravomoćna.



Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković rekao je da očekuje izručenje. "Prema svemu što je dosad bilo u Londonu, mislim da sve ide u smjeru izručenja", rekao je Bošnjaković. Donese li sud takvu odluku, Bošnjaković kaže da je onda stvar tehnike kako to izrealizirati. "Očekujem da će to biti vrlo brzo, za 10 ili 20 dana, ne ovisi o meni", zaključio je ministar pravosuđa.

Bude li izručen, bit će sproveden u Remetinec

Dođe li do izručenja, Todorić će odmah biti sproveden u Okružni zatvor u Remetincu temeljem lanjske odluke zagrebačkog Županijskog suda zbog mogućeg utjecaja na svjedoke. Todorićeva obrana se žalila na odluku o pritvoru od 30 dana za vrijeme istrage, ali ta žalba nije ni razmatrana jer je Todorić bio u bijegu.

Tek kada dođe u Remetinec, sud će odlučivati ostaje li u pritvoru ili će se moći braniti sa slobode uz jamčevinu. Sud bi mogao odlučiti da više ne postoji mogućnost utjecaja na svjedoke, ali bi ga mogao zadržati u pritvoru zbog mogućnosti bijega.

Odbije li sud Todorića, izručenje u roku od najviše 20 dana

Ako Visoki sud i nakon saslušanja odbije argumente Ivice Todorića, odluka o izručenju postaje pravomoćna i njegovo izručenje se prepušta policijama Velike Britanije i Hrvatske koje trebaju dogovoriti pojedinosti postupka predaje. Rok za izručenje je 10 dana od dana pravomoćnosti, a taj se rok može produljiti na dodatnih 10 dana ako iskrsnu neki problemi.

Postoji još jedna mogućnost za odgodu izručenja, a to je da se pozove na zdravstvene probleme, čime bi samo kupio nešto vremena, ali izručenje ne bi mogao izbjeći. U London su već stigli odvjetnici Ivice Todorića - Jadranka Sloković i Čedo Prodanović.

Sam Todorić se o saslušanju zbog njegova zahtjeva za žalbu ne izjašnjava. Od izvora bliskih njemu doznaje se kako je otvoreno više mogućnosti. Dakle, postoji opcija da će se predati i da će odustati od žalbe. No, isto tako bi se mogao pojaviti na ročištu na sudu u četvrtak i tako dobiti još malo na vremenu.

Procedura u slučaju da se sam preda ili da sud odbije njegov zahtjev za žalbu je takva da bi u idućih desetak dana mogao biti predan u ruke hrvatske policije. Ako pak sud udovolji negovu zahtjevu, to će značiti da bi Todorić mogao ostati u Londonu još mjesecima.

Izručenje odobreno još u travnju

Podsjetimo, nakon što mu je u srpnju ove godine odbijena žalba, Todorić je zatražio od suda još jednu priliku da ga se sasluša, što mu je odobreno i ročište je zakazano za četvrtak, 6. rujna. Sutkinja Westminsterskog suda Emma Arbuthnot odobrila je 23. travnja izručenje Ivice Todorića Hrvatskoj, ne prihvativši nijedan argument Todorićeve obrane da je on žrtva političkog progona.

Todorićeva obrana je kroz svjedočenja dvoje svjedoka nastojala dokazati postojanje političkih motiva za njegov progon, zatim da u Agrokoru nije bilo financijskih nepravilnosti te da DORH još nema dovoljno čvrstih dokaza za potvrđivanje optužnice.

Iz DORH-a na novinarske upite o tome koliko svjedoka još trebaju ispitati odgovaraju da detalje istrage ne mogu otkrivati. A dok ne ispitaju sve svjedoke u istrazi, vrijede i okolnosti za istražni zatvor za Todorića. DORH je, naime, u listopadu 2017. godine izdao tjeralicu za Ivicom Todorićem, osumnjičenikom u aferi Agrokor.

Todorić sebe ne smatra bjeguncem

Ivica Todorić, bivši vlasnik Agrokora i trenutačno bjegunac pred hrvatskim pravosuđem, dao je ekskluzivni intervju Dnevniku Nove TV uoči skorašnje odluke britanskog suda o njegovu izručenju Hrvatskoj.



Kako je tom prilikom kazao, ne smatra se bjeguncem iako je već 10 mjeseci nedostupan hravatskom pravosuđu. U Londonu je, kaže, jer želi zaštititi svoje interese i saznati pravu istinu te ju predočiti javnosti.

Dodaje kako je taj dio većim dijelom obavio te se uskoro vraća u Hrvatsku. Osim toga, Todorić je u intervjuu kazao da je iz Agrokora otišao s 20 tisuća kuna te da je to sav njegov financijski kapital jer su mu računi blokirani, a u međuvremenu mu financijski pomažu prijatelji i obitelj.

Vrijeme do saslušanja na Visokom sudu u četvrtak, Todorić je mogao iskoristiti za predaju Hrvatskoj. To se nije dogodilo. Uhićen je lani 7. studenog u Londonu, kamo se sklonio nakon izbijanja afere Agrokor, temeljem europskog uhidbenog naloga koji je raspisala Hrvatska, a istog dana je pušten na slobodu uz jamčevinu od sto tisuća funti i mjere opreza.

Prvostupanjskom presudom o izručenju od 23. travnja Todoriću su određene nešto strože mjere nadzora, pa se od tada mora javljati policiji svaki dan, umjesto dvaput tjedno kao prije presude te ne smije napuštati svoj stan između 21 i 7 sati. Ranije je ta obveza vrijedila od 23 do 4 sata.