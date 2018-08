"Reći ću vam ovako - ja u Agrokoru nisam zarađivao ništa", kazao je Ivica Todorić na pitanje o dividendama koje mu je koncern isplaćivao.

Na pitanje reportera Dnevnika Nove TV Mislava Bage, koji je s Ivicom Todorićem vodio ekskluzivni intervju, što je s dividendom koju mu je Agrokor godinama isplaćivao, Todorić je kazao:

Reći ću vam ovako - ja u Agrokoru nisam zarađivao ništa, krenuo sam s Agrokorom prije 30 godina s pet ljudi ni od čega, napravio sam najveću regionalnu kompaniju, sa 60 tisuća zaposlenih, s konkurentnom i velikom industrijom, i tako dalje.

A za što ste onda dividende koristili, kad su vam se isplaćivale?

Imao sam troškove. Ljudi pričaju da sam imao jahte, da sam imao kuće, da sam imao ovo, da sam imao ono, a na kraju se vidi da nemam ništa.

Kako ništa? To su bile jahte, otoci, vile, to je sve bilo vlasništvo Agrokora koje ste vi koristili. Helikopter... Tko je to koristio?

Nije bilo vlasništvo Agrokora, ja sam koristio jedan dio, dio su koristili moji suradnici, i tako dalje, ali samo da vam kažem jednu stvar, da vidite što sam ja imao i što je Agrokor imao: Agrokor vam je imao toranj Cibone, i to ne cijeli, možda jedno 6 milijuna eura je imao vrijednosti u tome. Imao je kuću u Medveji, i ja ne znam, možda čak i helikopter.

Je, imao je helikopter. A gdje su lovišta? Čija su ona bila?

Pa Agrokor je imao 100 kompanija.

Ali, gospodine Todoriću, sve ste to koristili vi. To je bilo u vlasništvu Agrokora, ali koristili ste ga vi i vaša obitelj.

Gospodine Bago, ja sam bio vlasnik. Ja sam svaku stvar koju sam tamo imao - platio, i platio porez na nju. To sve u Agrokoru postoji. Ali, morate shvatiti da je Agrokor imao manje vlasništva nego što ima neko od poslovnih ljudi danas u Hrvatskoj. Da Ivica Todorić od vlasništva ima samo 25 posto objekta u kojem živi. Ništa nemam, apsolutno nemam ništa!

Imate.

Što, recite!

Dvorac, za početak.

Kakav dvorac?

Tamo gdje vam živi obitelj.

Izvinite, tamo su četiri obitelji.

To sam i rekao, tamo gdje ste živjeli vi i obitelj.

Rekao sam vam, ja imam 25 posto toga prostora.

Onda znači da imate.

Ja da sam nakon 40 godina rada stvorio takvu firmu i da sada nemam gdje živjeti. Nevjerojatno.

Da, sad ste u bijegu.

Cijeli intervju možete pročitati OVDJE.