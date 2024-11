Dopisnik iz Washingtona otkrio što očekuje nakon Trumpove pobjede: "Na to mogu odgovoriti pričom o jutrošnjem susretu..."

Dopisnik Al Jazeere Ivica Puljić je za Dnevnik Nove TV komentirao veliku pobjedu Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u SAD-u.

"Ovakvu pobjedu apsolutno nitko nije očekivao. Očekivali smo jednu tešku borbu, očekivali smo da nećemo odmah znati rezultate, odnosno tijekom noći ili rano ujutro. Naša očekivanja se nisu ispunila. Uvijek se na izborima može očekivati neko iznenađenje", rekao je.

"Ovo pita je 20 milijuna ljudi manje izašlo na izbore nego 2020. godine, što je znak da nisu bilo dovoljno motivirani. To je, naravno, greška Kamale Harris i njezine kampanje, a najviše Demokratske stranke", dodao je.

Očekuje se da će se ona uskoro obratiti javnosti.

"Trebala bi se obratiti u 22 sata po hrvatskom vremenu. Prije toga, tako je rečeno iz njezine kampanje, će nazvati Donalda Trumpa, čestitati mu na pobjedi i priznati svoj poraz. To je trebala učiniti još noćas. Njezino nepojavljivanje ispred pristaša, ispred američke i svjetske javnosti, nije bio dobar potez. Trebala je ostati tu – ne zbog sebe, nego zbog ljudi koji su joj pružali bezrezervnu potporu, koji su joj u kampanji dali srce i dušu", ustvrdio je Puljić.

Objasnio je i što će se dogoditi sa suđenjima i optužnicama protiv Trumpa.

"On ima tu zaštitu Vrhovnog suda da ne može odgovarati za kaznena djela dok je predsjednik. To se tiče federalnih kaznenih djela, ali Vrhovni sud ne može ga zaštititi od onih u saveznim državama. Vidjet ćemo hoće li se nastaviti suđenja u Georgiji, New Yorku i na Floridi, ali možemo očekivati da će biti zaštićen", rekao je.

"Donald Trump može biti prezadovoljan. To je čovjek kojeg je 150 američkih povjesničara koji izučavaju predsjednike SAD-a proglasilo najgorim u povijesti", dodao je.

Odgovorio je i na pitanje što očekuje od drugog Trumpovog mandata u Bijeloj kući.

"Mogu odgovoriti na pričom o jutrošnjem susretu. Cijelu noć sam radio i umoran sam ujutro otišao na kavu i doručak u obližnji restoran. Tamo sam upoznao čovjek koji je sjedio tamo i pitao sam ga kako se osjeća. Rekao je da je tužan i uplašen. Mislim da se deseci milijuna Amerikanaca tako osjećaju. U redu je biti tužan – to je politika – ali biti uplašen je problem", smatra Puljić.

"Svatko tko se već sada suočava s predrasudama može očekivati da će biti u većoj opasnosti i da će mu život biti gori. Trump je obećao da će se osvetiti suparnicima i medijima i sada je pitanje kako sačuvati demokraciju. Ja se bojim da, ako on ispuni 10 posto obećanja, nećemo imati ništa od demokracije", zaključio je.

Pročitajte i ovo Birači objasnili što im je bitno Sad je jasno zašto je Trump uvjerljivo pobijedio: "Sve je u tome, glupane"

Pročitajte i ovo Katastrofalan rezultat Demokrati otkrili krivca za Harrisin poraz: "Zbog čega se držao toliko dugo?"