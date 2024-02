Ivica Puljak pozvao Splićane na prosvjed u Zagrebu: "Mi ćemo organizirati prijevoz"

Predsjednik stranke Centar Ivica Puljak pozvao je u nedjelju Splićane na prosvjed lijevo-liberalnih stranaka iduće subote u Zagrebu i najavio da će njegova stranka osigurati prijevoz iz Splita na prosvjed, koji bi, kaže, trebao pokazati da ujedinjena oporba može srušiti HDZ.

"Nadam se da će stranke lijevo-liberalnog spektra naći osnovu za ujedinjenje te da ćemo zajednički izaći na parlamentarne izbore da srušimo HDZ", izjavio je Puljak na konferenciji za novinare.

Dodao je oporbene lijevo-liberalne stranke već duže vrijeme komuniciraju radi ujedinjavanja za izlazak na parlamentarne izbore kako bi pobijedili HDZ. Za vladajući HDZ Puljak je ustvrdio da "želi i dalje razvijati državu straha".

Pri tomu je naglasio kako "nema šansi" da u ovu koaliciju stranka lijevo-liberalnog spektra uđe netko, tko bi surađivao s Hrvatskom demokratskom zajednicom.

Puljak je najavio da će i osobno govoriti na subotnjem prosvjedu na Markovom trgu i kako vjeruje da će Markov trg biti ispunjen.

"Ovim skupom želimo ohrabriti one koji žele drugačiju Hrvatsku da imaju mogućnost na parlamentarnim izborima izabrati one koji to mogu i ostvariti", dodao je.

Puljak kaže i kako je stranka Centar u Splitu pokazala da se može voditi politika koja zagovara drukčiju Hrvatsku.