Oprorba pozvala građane na veliki prosvjed, vladajući predviđaju fijasko: "Bit će sličan odaziv kao i onu večer"

Koplja se trenutačno lome oko sigurnosne procjene, je li se ona smjela ili nije smjela zatražiti i tko je i kada trebao reagirati.

Pantovčak i Banski dvori ratuju priopćenjima, a potpredsjednik Vlade Andrej Plenković naglašava - Ivan Turudić je sigurnosnu provjeru prošao još za vrijeme dok je predsjednik Zoran Milanović bio premijer.



"Ne mogu se obračunavati danas, devet godina nakon toga oni su sad neka naknadna pamet i sad bi oni nešto radili. Imali su priliku da to sve skupa naprave, imali su saznanja, imali su instrumente. Nemate kredibilitet da danas o tome govorite, a imali ste situaciju 2015. kad ste mogli postupati", komentirao je potporedsjednik Vlade Oleg Butković.



Isti argument poteže i oporba.



"Podsjetit ću Butkovića isto tako da su oni upravo na vlasti od tih devet, osam godina, pa što su oni učinili po pitanju Turudića cijelo to vrijeme?", upitala je saborska zastupnica Sandra Benčić.

HDZ uzvraća da predsjednik Vlade novu sigurnosnu procijenu prema zakonu ne može ni zatražiti. Zato je, kažu, zatražen rezime dosadašnjih procijena.



"U svim tim procijenama sigurnosnim koje su napravljene nije ostavljena mogućnost da bi se na bilo koji način propitkivala uloga tada najprije suca Županijskog suda, pa onda predsjednika Županijskog suda, pa onda uskočkog suca i suca Visokog kaznenog suda", rekao je potpredsjednik Vlade Branko Bačić.



SDP podsjeća da je zakon 2018. za mijenjan.



"Mi smo tada u Saboru upozorili da izostaje sigurnosna procjena za predsjednika Vrhovnog suda i Glavnog državnog odvjetnika. Zadnja provjera za Turudića je napravljena 2019. godine. Brojne stvari koje smo slušali u ovoj priči o Radosti i Lipoti događale su se i nakon tog datuma", naglasio je predsjednik SDP-a Peđa Grbin.



Dio desnice manje oštar. Stephen Nikola Bartulica iz Domovinskog pokreta kaže da ne bi imao ništa protiv nove procijene, ali i dodaje: "Ono sve što se podiglo oko njega, i to imenovanje upućuje na to da mnogima smeta i upravo trebamo takvoga na čelu DORH-a, koji smeta mnogima".



Turudićev izbor ujedinio je pak lijevu oporbu. Građane jednoglasno pozivaju na prosvjed iduće subote.



"Nisam za pretjerivanje, Hrvatska srećom niti je Vučićeva Srbija, ni Orbanova Mađarska. Ali onaj tko misli da nam se to ne može dogoditi je jako u krivu", ustvrdio je predsjednik Socijaldemokrata Davorko Vidović.



"Jednostavno ukazati građanima da postoje političke opcije za koje je to neprihvatljivo i da postoje političke opcije koje smatraju da sudstvo mora ostati jako, učinkovito i neovisno", dodao je IDS-ov Dalibor Paus.



"Vrijeme je da odlučimo - ili HDZ ili Hrvatska, a ja sam siguran da će Hrvatski građani odlučiti da su za Hrvatsku", naglasio je Ivica Puljak iz Centra.

Ujedinjenje oko prosvjeda, naglašavaju ne znači i veliku koaliciju.



"11 stranaka sudjeluje u organizaciji ovog skupa. U ovom trenutku ne razgovaramo o koalicijama, kao što sam rekao prije - to ide nakon skupa odnosno prosvjeda", dodao je Grbin.



"Mislim da je jako važno da i nastavimo zajednički raditi na pozivanju građana na masovni izlazak na izbore. Ako će biti masovan izlazak na izbore, to ljudi, toliko mijenja cijelu igru. I to je uvijek znak da HDZ pada", rekla je Benčić.



HDZ prosvjedu pak predviđa fijasko.



"Možemo očekivati sličan odaziv, a i sličan ishod kao što je to bilo i onu večer kad je nekoliko zastupnica Možemo! prosvjedovalo na Trgu svetog Marka", izjavio je potpredsjednik Vlade Tomo Medved.



Na prosvjedu će lijeva oporba tražiti raspisivanje izbora - odmah, bez odlaganja.

