Nakon što je pobjedio u ponovljenim izborima za splitskog gradonačelnika, Ivica Puljak oglasio se na društvenim mrežama i odgovorio na komentare premijera Andreja Plenkovića.

Nakon ponovljenih izbora za gradonačelnika Splita, Ivica Puljak je odnio dvostruko više glasova od protukandidata iz redova HDZ-a Zorana Đogaša i time zadržao poziciju gradonačelnika.

O rezultatu izbora oglasio se i premijer Andrej Plenković, koji je čestitao Puljku, komentirao samu legitimnost izbora i branio HDZ-ovog kandidata. "Ako je 72 posto građana Splita koji imaju glasačko pravo odlučilo ne izaći na izbore, to znači da su pod a) oni smatrali da su izbori nebitni, b) da im nije loše tako kako je i c) da ih to sve skupa usred ljeta ne zanima", izjavio je.

"U ovoj kampanji je bila jedna enormna mržnja. Da je imao malo više vremena, bilo bi lakše. U kratkom roku je ušao u drugi krug, što je sasvim u redu. Mislim da je puno bolji kandidat nego Puljak", rekao je Plenković.

Na premijerove izjave oglasio se i Puljak. Objavio je odgovor na premijerova podbadanja putem svoje službene Facebook stranice i poručio da se ne želi upuštati u "besmislene i jalove rasprave s premijerom".

"Ne želim ulaziti u besmislene i jalove polemike s premijerom, od kojeg sam očekivao da će malo dostojanstvenije prihvatiti poraz", napisao je na svom službenom Facebook profilu.

"HDZ je uvijek nervozan kad izgubi mogućnost kontrole javnog novca i to ih najviše boli. Žao mi je što premijer Plenković tu nervozu pokazuje na vrlo ružan način, ponovno vrijeđajući velik dio građana Splita", stoji u nastavku objave.