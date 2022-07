U Splitu je reporter Dnevnika Nove TV Mario Jurič. On je razgovarao s Bojanom Ivoševićem, čovjekom koji je izazvao izbore, a i u ovom mandatu su pred njim veliki izazovi.

Na pitanje je li mu neugodno što su dobili izbore uz tako malu izlaznost, zamjenik splitskog gradonačelnika je odgovorio:

"Broj naših glasova je veći nego što je Andro Krstulović Opara dobio, legitimitet je nesporan.Onaj tko dovede u pitanje legitimitet izbora, dovodi u pitanje sve gradske vlasti grada Splita otkad se gradonačelnik bira na ovakav način ", kazao je Bojan Ivošević te dodao kako je jako mali broj glasova birača zapravo dobila suprotna strana, Centar je imao izlaznost na razini "najboljih rezultata u povijesti Splita, a oni su u potpunosti zakazali, odnosno njihovi birači očito nisu cijenili ono što su radili u proteklih godinu dana".

Na pitanje kako planira kombinirati brigu za javni gradski interes te pravni postupak, s obzirom na to da iza sebe ima tri afere, jednu optužnicu, odgovorio je kako kad dođe kući i pogleda se u ogledalo – ima nula afera.

"Ništa nisam napravio na štetu ovoga grada i građana i do zadnjeg dana ću se boriti za ovaj grad", kazao je Ivošević.

Sam ne može kontrolirati narativ koji je prisutan u javnosti, kazao je.

Seks-afera, kako je ustvrdio, s njegove strane nije bila neukusna, žao mu je samo kolege Baričića koji je iskorišten na jedan podao način i smatra da se u toj kampanji dotaklo moralno dno.

Nada se da će njegov kolega što prije preći preko svega i nastaviti normalno sa životom.

Jurič je pitao zamjenika splitskog gradonačelnika i javljaju li se i dalje Milica i Aleksandra i dalje, imaju li neku komunikaciju, na što je Ivošević rekao kako je već ranije prekinuo tu komunikaciju.

O ostavci Vice Mihanovića na mjesto predsjednika gradskog HDZ-a nije htio puno govoriti. Rekao je tek kako je ironično da ljudi koji su zazivali njihove ostavke i tražili da se oni maknu iz politike, dobili poruku od svojih birača koji su htjeli da oni odu.

U nedjelju navečer nakon proglašenja privremenih rezultata izbora pjevalo se "Ovdje nitko nije normalan".

"U ovoj kampanji od strane nekoliko političara uveden je narativ da oni koji izađu na izbore i ne biraju HDZ da nisu normalni. Ja mislim da su to najnormalniji ljudi u ovoj državi, oni koji ne podupiru kriminal, korupciju, pogodovanje, namještanje natječaja i slične stvari, jer nenormalno je to podržavati, a ne boriti se protiv toga", pojasnio je Bojan Ivošević.

Često su se u prethodnim gradskim upravama izmišljala radna mjesta, rekao je Ivošević.

Na pitanje hoće li podnijeli ostavku dođe li do suđenja, s obzirom na to da je podignuta optužnica protiv njega, zamjenik gradonačelnika je rekao kako to nije njegova odluka, nego ivisi o zakonu, odnosno o okolnostima.

Uskoro opširnije...

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr