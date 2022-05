Odlukom europskih čelnika o zabrani uvoza ruske nafte, važna energetska točka na karti Europe postaje otok Krk. Tamo se nalaze plutajući terminal za ukapljeni plin i JANAF, skladište i ulazna točka za jadranski naftovod.

Reporter Dnevnika Nove TV Marko Balen uživo se javio iz Omišlja na Krku i kazao da do nestašice na hrvatskom tržištu ne bi trebalo doći.

"U postrojenjima JANAF-a postoji mogućnost skladištenja 2.100.000 metara kubnih sirove nafte i 242.000 metara kubnih naftnih prerađevina. Trebali bismo biti barem koliko toliko sigurni što se tiče naše neovisnosti o trenutnoj situaciji na naftnom tržištu", izvijestio je Balen.

To će se, kaže Balen, potrošiti i valja nabavljati nove energente. "Na ovome je terminalu i ulaz za naftu koja putuje Jadranskim naftovodom prema susjednim državama, kako prema unutrašnjosti, tako i prema Bosni i Hercegovini, Srbiji, Mađarskoj i Sloveniji. Dakle, i oni bi trebali biti koliko-toliko sigurni što se tiče opskrbe, no to ne znači i cijene nafte i prerađevina", rekao je Balen.

Nedaleko od tog terminala nalazi se i LNG terminal za ukapljeni plin koji na otoku Krku ima puno manji kapacitet za skladištenje. "Međutim, iz njega plinovod vodi do okolnih skladišta gdje je veći dio kapaciteta zakupila Hrvatska. Tu bi trebali biti bezbrižni barem neko vrijeme što se tiče plina", izvijestio je Balen.

O situaciji s plinom i naftom u Zagrebu su razgovarali ministar gospodarstva Davor Filipović te njegov mađarski kolega Péter Szijjártó.

"Ministru sam rekao kako postojeći kapaciteti JANAF-a od 11,4 milijuna tona mogu u potpunosti zadovoljiti mađarske potrebe. Prema tome, Hrvatska je tu kako bi osigurala opskrbu naftom i Mađarskoj, ali i drugim zemljama EU-a. U kontekstu RePower EU plana predviđaju se i brojne investicije u energetsku infrastrkturu koje planiramo iskoristiti. Tu prvenstveno mislim na udvostručenje kapaciteta LNG-a", istaknuo je ministar Filipović.

Prema svemu sudeći, izvijestio je Balen, postoji velika mogućnost da bi se vrlo skoro na terminalu za plin mogao usidriti još jedan veliki brod, prvenstveno za skladištenje, a onda i za priključenje na plinovod kako bi se Hrvatska i druge europske države mogle opskrbiti.

"Krk očito postaje jedna od važnijih strateških energetskih točaka na karti Europe", zaključio je Balen.

