Čelnici EU-a na najneizvjesnijem samitu posljednjih godina: "Oko dvije točke se mora postići konsenzus, a Orban opet pravi probleme"

U Bruxellesu je počeo dvodnevni sastanak Europskog vijeća te će ondje šefovi država i vlada država članica raspravljati o rebalansu proračuna Europske unije i perspektivi proširenja. Ondje se nalazi i reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Petrović.

"Bilo je puno težih samita od ovoga, ali oko ove dvije točke dogovor se mora postići jednoglasno, odnosno konsenzusom. Mađarski premijer Viktor Orban nije nimalo promijenio retoriku ni nakon što mu je odblokirano 10 milijardi eura. Odlučan je blokirati Ukrajinu i onemogućiti otvaranje pristupnih pregovora. Kaže da je ta zemlja korumpirana i da je ispunila tek dva od sedam zahtjeva", objasnila je Petrović.

"Zanimljivo je da podržava Bosnu i Hercegovinu koja je ispunila dva od 14 zahtjeva. Tako da Orban opet igra svoju igru i tvrdi da se o proširenju mora odlučiti nakon izbora za Europski parlament", dodala je.

Također je istaknula da će se žustre rasprave voditi i o proračunu.

"Treba se napraviti revizija jer je on za razdoblje od 2021. do 2027. godine donesen 2020., a tada nije uračunao da će se dogoditi napad na Ukrajinu. Sada u proračunu do 2027. treba osigurati 50 milijardi za Ukrajinu", rekla je reporterka.

Da bi se proračun rebalansirao potrebna je velika količina novca i oko toga je među državama članica nastala podjela.

"Dio njih misli da se to treba financirati svježim novcem, a drugi dio, na čijem su čelu zemlje koje najviše uplaćuju u europski proračun, smatra da se to treba učiniti postojećim novcem, odnosno uzeti iz drugih stavki i pretočiti to u Ukrajinu. Tome se protivi Orban, koji je ovdje najveći troublemaker, ali i druge manje članice koje bi time ostale bez puno novca", zaključila je Petrović.

