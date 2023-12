Direktor Mreže TV: ''Pustio mi je snimku, a nakon deset sekundi sam rekao da se ne želim petljati''

Lokalna zagrebačka televizija Mreža TV zbog afere koja je posljednjih dana podigla mnogo prašine i zbog koje je smijenjen ministar Davor Filipović sazvala je konferenciju za medije.

Podsjetimo, u aferu je upleten Jurica Lovrinčević, bivši savjetnik bivšeg ministra gospodarstva Filipovića, koji je navodno pritiskao novinara Marina Vlahovića da od direktora Mreže TV traži da njemu osobno isplati polovicu budžeta za oglašavanje državnih tvrtki. Nakon svega i Lovrinčević je ostao bez funkcije.

Direktor Mreže TV Saša Engler obratio se javnosti poručivši da su čekali da svi ispucaju snimke, da vide tko će što reći pa da mogu reagirati.

Pročitajte i ovo afera Mreža Smijenjeni Lovrinčević oglasio se o porukama, objasnio tko je Davor: "Istina često nije ono što vam se servira"

“Priča je drugačija nego što se piše u medijima. Jako je kompleksna. Jedan sam od osnivača ove televizije. Gazili su nas i lijevi i desni i uvijek smo se uspjeli oduprijeti pokušajima manipulacije. Uvijek ima pritisaka", kazao je na početku Engler te nastavio priču...

"Surađivali smo s Markom Ljubićem koji je ovdje imao zakup termina, mi smo samo radili tehničku realizaciju, nismo utjecali na izbor tema, gostiju… Marko je otvarao svakakve teme, napadao, nekad se nisam ni slagao s njim, ali nismo utjecali na ono što je radio. Mi njega nismo platili jer smo imali dogovor kad krene realizacija, nađemo sponzore, tako će se financirati. No, to nismo upjeli pa smo prekinuli suradnju krajem sezone u šestom mjesecu gdje smo vidjeli da ne možemo izdržati financijski pritisak produkcije.

Ljubić je angažirao Vlahovića

"Marko Ljubić je samostalno angažirao Marina Vlahovića kao pomoć u vođenju emisija. Ljubić je napadao sve žive, od Vlade, PPD-a, čak i neke medije, stekao je puno ljudi koji ga nisu voljeli. Vlahović je sudjelovao u emisiji, no kad smo se rastali s Ljubićem, budući da smo financirali kampanju za jumbo plakate i bili smo mu dužni za emisije, time smo to prebili, ali me zamolio da Vlahoviću platim određeni iznos, da je u teškoj situaciji.

Pročitajte i ovo afera Mreža Filipović: "Nisam znao za poruke, ali preuzimam odgovornost. Radio sam pošteno. Ne vjerujem da se Lovrinčević upuštao u sitne dealove"

"Ljubić me par puta piknuo porukama da uplatim, ali nismo imali, bila je teška situacija. Onda me počeo kontaktirati Marin, ali sam ja rekao da ću to riješiti preko Marka. Radi se o honorarima za suvoditelja emisije. Onda smo u jednom trenu krajem ljeta, kako je Marin dolazio pitati za novce, bili smo i mi i on u teškoj situaciji, moram reći da sam se sažalio rekao sam – vidim da radiš emisiju na YouTubeu, dođi kod nas pa ćemo ti mi to raditi, pustiti, platiti te za to pa ću tako neki dug koji sam preuzeo iz moralnih razloga, zatvoriti."

"Marin je dolazio, radio. U jednom trenu mi je rekao da je stupio u kontak s Lovrinčevićem oko nekih sponzorstava. Kroz neke priče sam mu spomenuo da radimo ponude državnim institucijama, kao i drugi mediji. Nabrojao sam mu nekoliko firmi koje su mi pale napamet. Nisam mogao vjerovati da se pojavio i rekao da je bio s Lovrinčevićem i da je rekao da ako hoću, da on može riješiti te tvrtke. Rekao sam da ne razumijem. S njima radimo godinama kao i drugi mediji."

Pročitajte i ovo Afera Mreža Dok ministri čekaju novog kolegu, u Vladi sve prate s oprezom: "Svi smo mi zamjenjivi. Vi govorite o nekom broju, a što broj znači?"

"Lovrinčević je stavio šapu..."

"Kad je Lovrinčević saznao s kojim tvrtkama radimo, znao je za našu situaciju i on je odlučio staviti šapu na to. Mi imamo dogovore, šaljemo ponude agencijama, odjednom se pojavljuje netko i kaže – ne može to bez mene. Marin nas je tad krenuo nagovarati. Prvo sam rekao da poruči da neću, nema teorije. Onda je rekao da želi 30, a ne 50 posto. Zamolio sam da me ne petlja u to, da ne želimo to raditi. Onda se pojavio Marin sa snimkama – za njih znamo otprije četiri tjedna. Rekao je da ga je snimio, a on je tad radio za nas emisiju Istražitelji. Pustio mi je snimku, poslušao sam možda 10 sekundi, i rekao da se ne želim petljati u to. U procesu smo prodaje, imamo dugove, nisam u situaciji da se upuštam u te ratove. To je on dobro znao. Upalilo nam se žuto svjetlo, pričali smo međusobno zašto Marin vrši pritisak na nas. Drugo, želi da pristanemo isplatiti proviziju. Tko bi to normalan napravio?"

Engler je naglasio da se Mreža TV nikad nije bavila žutilom te da prati regionalnu politiku.

"Nakon nekoliko dana Vlahović je trebao doći u emisiju kad je objavljen članak u Nacionalu. Htio sam ga pitati što je to, ali mi se nije javljao. Izašla je priča, snimke, čekali smo ga da dođe. Koji novinar na svojoj televiziji u svojoj emisiji ne bi htio objaviti te podatke nego to da u druge novine? Čekali smo ga, ali nije došao. Mi ni u jednom trenutku nismo pristali. Kod nas su papiri čisti. Nikad nismo lipe dali. Ne postoji ni podizanje novaca. Veselim se da će institucije pregledati naše poslovanje i to će pokazati da ovo nema veze s nama. Nismo platili ni Marina ni Ljubića."

Pročitajte i ovo Savjetnik ministra Objavljene nove snimke zbog kojih je pao Filipović: "Ove godine sam izvukao 140.000 eura, mogu i iduće, barem dok sam tu u Ministarstvu, tu di pada lova"

"Postavlja se onda pitanje, od čega Marin živi? Netko je to morao kompenzirati, ne znam tko, ne želim nagađati. Kad mi je ranije objašnjavao o snimkama da ga je snimio, ponovio sam da nas ne petlja u to, on je rekao da može odnijeti u DP ili Vujnovcu. Rekao sam mu da radi što hoće i da nas ne petlja. On je već tad razmišljao kome će ih ponuditi. Kad smo vidjeli da je počeo snimati Lovrinčevića, znali smo da se nešto sprema, ali nismo znali ni blizu cijelu priču. Iz snimaka i razgovora s Marinom siguran sam da je Lovrinčević radio na svoju ruku. Pitao sam Vlahovića da mi objasni logiku - čovjek koji je vlasnik Peveca mene želi reketarit za 5, 10 tisuća eura!? Zašto je to izašlo sad van? Mi smo odugovlačili, nismo htjeli pristati, znali smo da nešto smrdi.”

Postoji li dug prema Lovrinčeviću?

Engler je kazao da nije dobio nikakve prijetnje. A na pitanje je li ikad ranije neka Vlahovićeva tajna snimka objavljena u emisijama, Engler je rekao da ne, te da je imao četiri emisije.

“Ugovor za središnji državni ured bio je za lokalne medije, lokalno oglašavanje, a ne za državne medije”, istaknuo je i dodao:

“Čovjek je osjetio da smo u problemima, saznao s kojim ljudima radimo i stavio šapu na to i ucjenjivao nas. HDZ nas je godinama ubijao, uvjeren sam da Filipović nije imao pojma o ovome. Kako nama netko trpa novce i financiramo nekoga, a ni nemamo takve emisije u programu? Mi smo iskorišteni. Pretpostavljam, nemam dokaze, postoji rat između dvije strane i mi mislimo da je u tom ratu suprotna strana našla trulu jabuku u Vladi.”

Na pitanje je li osobno komunicirao s Lovrinčevićem, rekao je da ne i nasmijao se na optužbe sa snimke da je Lovrinčeviću dužan 15.000 eura. Istaknuo je i da nemaju nikakve dugove prema Marinu Vlahoviću.

"Očekivali smo da će on sve objaviti u svojoj emisiji, međutim on je nestao s radara. Ja mislim da je neka druga strana iskoristila potencijal, našla tamo trulu jabuku i znali su kad dokažu da je ovaj koruptivan, da će otići i ministar. Nanaesena nam je velika šteta. Afera se naziva Mreža, a pravi naziv jest afera Lovrinčević jer nas su reketarili”, rekao je Engler.