VIDEO Pojavila se snimka žestokog razgovora Zelenskog i Orbana: Ukrajinski predsjednik otkrio o čemu su razgovarali

Američki predsjednik Joe Biden u Bijelu kuću pozvao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Njihov sastanak održat će se u utorak s ciljem da se istakne nepokolebljiva potpora Ukrajini u borbi protiv ruske agresije, istaknuli su iz Bijele kuće.

"Kako Rusija povećava broj napada projektilom i dronovima, vođe će razgovarati o hitnim potrebama Ukrajine i važnosti potpore SAD-a u ovom ključnom trenutku", stoji u priopćenju.

Podsjetimo, prošlog su tjedna republikanski senatori blokirali 106 milijardi dolara pomoći Ukrajini i Izraelu jer je iz zakonodavnog paketa isključena reforma imigrantskog sustava. Zelenski će se u utorak ujutro obratiti Senatu.

Pročitajte i ovo Prvi stižu u proljeće FOTO/VIDEO Čuvari hrvatskog neba: Moćni borbeni zrakoplovi nisu jeftini, ali su i stvar prestiža i ozbiljna poruka

Ukrajinski predsjednik jučer je bio na inauguraciji novoizabranog argentinskog predsjednika Javiera Mileija, a ondje je razgovarao i s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.

Nakon inauguracije na internetu se pojavio video koji prikazuje njihov žestoki razgovor unutar zgrade argentinske vlade. Detalji toga o čemu su njih dvojica razgovarala nisu poznati, ali je Zelenski objavio video u kojem je to otkrio.

"Na marginama inauguracije najiskrenije moguće razgovarao sam s mađarskim premijerom Orbanom. Naravno da smo razgovarali o našim europskim temama", rekao je.

⚡️President Volodymyr #Zelensky briefly spoke with the Prime Minister of Hungary, Viktor #Orban, during the inauguration ceremony of the newly elected President of #Argentina, as reported by European Pravda.



The details of the conversation are not known. pic.twitter.com/BJjXbPaf8A