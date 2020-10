Posjet američkog državnog tajnika Majka Pompea Hrvatskoj pratila je urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović.

Američki predsjednik Donald Trump pozitivan je na koronavirus, a državni tajnik Mike Pompeo koji je bio u Dubrovniku ima negativan nalaz testa. Urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović analizirala je Pompeov posjet Hrvatskoj te kazala kako američki izbori nisu ugroženi zbog Trumpove zaraze.

"Trump će dobiti vrhunsku njegu i prizdraviti do izbora. Izgubit će dio kampanje. Mislim da izbori nisu ugroženi. Ali ako nešto krene po zlu, američki ustav ima sve zaštitne mehanizme, predsjednik može odustati od kampanje zbog zdravstvenih razloga, a onda umjesto njega ide Mike Pence, njegov zamjenik, kandidat za potpredsjednika", kazala je Petrović.

Geopolitička vertikala

Ključne poruke ovog posjeta su da je to bio susret prilike te želja da odnosi Hrvatske i SAD-a budu vidljiviji. Jedna od tema sastanka bio je LNG Krk, to je projekt o kojem se dugo priča. Bilo je tu zastoja, a Amerikanci nisu krili razočaranje što projekt nije gotov. Sad je taj projekt pri kraju.

"Američke energetske tvrtke imaju interesa, time se stvara geopolitička vertikala koja konkurira ruskom plinu", kazala je Petrović.

"Što se tiče viza i dokidanja dvostrukog oporezivanja, to je na političkoj razini gotov posao. Amerikancima 30. rujna istječe administrativna godina i nakon toga bi i jedno i drugo trebalo ići u tehničku obradu. Vize trebaju proći verifikaciju njihovog ministarstva domovinske sigurnosti i kompletnu obavještajnu obradu da bi se to potvrdilo", kazala je Petrović te dodala kako joj se čini da je na političkoj razini to zaključeno.

Premijer Andrej Plenković nije krio da Hrvatska ima interes u suradnji s Kinom kroz projekt Kina +16, ali je rekao i kako Hrvatska podržava projekt Tri mora koji je svojevrsna protuteža kineskom projektu.

Govorilo se još o stanju u okruženju, pogotovo u BiH što je Pompeo pozorno poslušao, a na sastanku je sudjelovao i šef SOA-e Daniel Markić. Petrović je Pompea pitala o BiH, kakav je pogleda SAD-a na tu stvar, osobito u kontekstu stanja u cijelom okruženju i sporazumu Trump-Vučić-Hoti, od kojeg su profitirale jedino SAD i Izrael, no on nije dao nikakav konkretan odgovor.

